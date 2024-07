Claudia López sabía de escasez de agua en Bogotá, pero prefirió invertir miles de millones en publicidad, aseguró Daniel Briceño

El concejal cuestionó a la exalcaldesa de Bogotá por su posición con la escasez de agua en Bogotá - crédito @Danielbricen/X

El concejal del Centro Democrático Daniel Briceño denunció que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López sabía de la escasez de agua, pero que prefirió invertir $8.500 millones en publicidad.

El cabildante afirmó que el tema de racionamiento y crisis venía desde junio de 2023, precisamente cuando el director del Idiger alertó de lo sucedido.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En junio de 2023, el director del Idiger indicó la alerta del Fenómeno de El Niño; en julio indicó sobre el déficit de las precipitaciones; en noviembre solicitó un plan de contingencia ante el Fenómeno de El Niño. Para 2024 el Idiger pidió instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Tenemos todas las actas en las que el Idiger alertó una y otra vez, al entonces gerente del Acueducto, de lo que iba a pasar en Bogotá. Pero mientras se reducían los niveles de los embalses, la prevención no apareció”, indicó Briceño.

Y agregó: “Mientras se tenía que invertir plata en pauta para decirle a esta ciudad que tenía que ahorrar agua, se invirtieron $8.500 millones en campañas que lo único que buscaban era que la alcaldesa Claudia López levantara su imagen en los últimos meses”.

El concejal también detallo los gastos que tuvo la administración de Claudia López: “En la campaña ‘Bogotá tiene mucho que contar’, $ 7.552 millones de pesos invertidos en pauta y medios de comunicación en donde no se dijo nada sobre la forma en la que se debía ahorrar agua. En rendición de cuentas, de octubre a noviembre de 2023, en la que le dijeron mentiras a la gente como que ya estaba lista la segunda línea del Metro de Bogotá, que hoy ni siquiera existe, $ 575 millones. Pagaron además una separata en El Tiempo, en donde dijeron una gran cantidad de mentiras, que le costó a esta ciudad $ 291 millones. La entrega de regalos de navidad, $ 91 millones. Toda la pauta digital, $ 31 millones”, explicó Briceño.

El concejal también detallo los gastos que tuvo la administración de Claudia López - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El cabildante del Centro Democrático también manifestó que “en total, se gastó $ 8.500 millones en pauta durante los meses donde se estaban disminuyendo los embalses y no hubo una sola campaña por parte de la Alcaldía diciéndole o alertándole a los ciudadanos sobre el nivel de embalses y que era el momento de ahorrar agua. En cambio fueron $ 8.500 millones invertidos en mentiras”.

Por otra parte, Briceño indicó que “cómo es posible que mientras se les pedía a los ciudadanos cuidar el agua, teniendo conocimiento de la sequía que enfrentaba la ciudad, la gran mayoría de las entidades de la Administración Distrital aumentarán su consumo de agua en los primeros meses del 2024″. Dentro de las entidades, el concejal Briceño resaltó los siguientes ejemplos:

La Manzana Liévano incrementó su consumo de agua en más de 116 metros cúbicos, en los primeros meses del 2024 vs los primeros meses del 2023.

De acuerdo con Briceño, el Liévano aumentó su consumo de agua - crédito Alcaldía de Bogotá

Catastro incrementó en 198 metros cúbicos su consumo comparando enero - febrero del 2024 vs enero y febrero del 2023.

La Secretaría de Seguridad incrementó en 46 metros cúbicos su consumo comparando los primeros meses del 2024 vs los primeros meses del 2024.

Finalmente, el cabildante manifestó que la situación que vive la ciudad no se puede abordar de manera reactiva, sino evaluar las acciones que se tomen pensando en futuro, motivo por el cual cuestionó las razones por las cuales no se ha priorizado la construcción de la obra de Chingaza II, resaltando en que la Bogotá Región está creciendo y que el acueducto dota de agua a los municipios de la Bogotá región, no solo a Bogotá.

El concejal Daniel Briceño terminó su intervención preguntándole a la administración en el debate de control político donde estuvo presente la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño lo siguiente:

¿Cuál es la propuesta de la Administración para ampliar Chingaza?

¿Cuál es la postura de la “Bogotá Región” para atender a los más de 11 millones de personas que dependen del agua potable de Bogotá?