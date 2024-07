Nicolás Maduro aseguró que Karol G le envió una canción para su campaña: “En el exterior me conocen como Nicol G”

El candidato presidencial de Venezula aseguró que la cantante colombiana le hizo una canción para su campaña - crédito REUTERS/AP/Eduardo Verdugo

En medio de su campaña electoral, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la cantante colombiana Karol G le envío una canción para su campaña presidencial.

Durante un discurso de Maduro, el candidato expresó que “Karol G me mandó una canción para mi campaña”.

Además, Nicolás en su elocuencia comentó que la pieza musical será estrenada en los próximos días. Incluso mostró un paso que tiene preparado para lo anterior: “mira ya ensayé el baile”, mencionó.

Nicolás Maduro aseguró que Karol G le envió una canción para su campaña - crédito @DarvinsonRojas/X

Entre líneas seguidas, Maduro sostuvo, “porque aquí me conocen como el gallo pinto pero en el exterior me están diciendo NicolG, no sé porque (...)”.

Esta no es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro nombra en sus declaraciones a la intérprete de Provenza y Si te hubiera conocido antes. El sábado 29 de junio, el candidato presidencial junto con el gobernador de Carabobo, Rafeal Lacava, bailaron en tarima al ritmo de Amargura de la Bichota.

En ese ocasión, el presidente del vecino país mostró la coreografía frente a decenas de personas en una concentración en Puerto La Cruz (Venezuela) con la música de fondo de la artista paisa.

El presidente de Venezuela se movió al ritmo de la la cantante colombiana - crédito @El_Cooperante/X

Nicolás Maduro se comparó con ‘La Bichota’

Tras la doble presentación en el mes de abril del presente año en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Karol G, tocó los corazones de sus seguidores, el dictador Nicolás Maduro se jactó de la realización de conciertos internacionales en el país.

La artista colombiana, con más de 68 millones de seguidores en Instagram, compartió fotografías de las experiencias vividas durante estos conciertos, reflejando un fuerte lazo con su público.

“¿Cómo en cuanto tiempo superamos esto? Gracias Venezuela por el amor desbordado que me dieron, 2 Noches de cantar, reír, bailar, gritar, llorar y de recordar. Gracias Servando y Florentino por cantar De Sol a Sol conmigo y hacer Juntos la coreografía”, escribió en una de sus publicaciones.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hizo esperar: “No lo puedo creer... ¡Los amo, familia! ¡COLOMBIAAAAA HPPPPppppppp Nos vemos en casa!!!!”, concluyó la artista. Los seguidores, ansiosos por verla en sus próximas actuaciones en Bogotá con el “Tour Mañana Será Maravilloso”, expresaron su entusiasmo en las redes sociales.

En una transmisión por medio de las cadenas de televisión en el país vecino, Nciolás Maduro, bajo la premisa “Con Maduro, más turismo”, sostuvo que “... pero, después de los conciertos que hubo en el Monumental, internacionalmente, ahora me llaman ‘Nicol G’, por Karol G, ahora me llamo Nicol G. Mejor conocido como Nicol G”, mientras Maduro movía sus manos al ritmo de su pronunciación, tratando de tener un momento de humor en la televisión pública.

Posterior a su afirmación, manifestó que “... y pronto voy a llenar el Monumental, también”, comparándose con la capacidad de la artista colombiana para movilizar masas.

En medio de su intervención presidencial, las personas se rieron de sus palabras - crédito Alisson Dainner / Miguel Gutiérrez / EFE

Elecciones en Venezuela

El inicio de la campaña electoral en Venezuela, el 4 de julio, se caracterizó por la detención de más de 15 personas, sobornos a motorizados y promesas electorales. Chavismo y oposición desplegaron sus fuerzas con marchas multitudinarias en las calles de Caracas.

Nicolás Maduro y Edmundo González fueron confirmados como los candidatos para la contienda del 28 de julio. Ambos recorrieron la capital en caravana, saludando desde el techo de vehículos a los asistentes, una escena que no se veía desde la campaña de 2012, cuando se enfrentaron Hugo Chávez y Henrique Capriles.

Caracas se llenó de banderas, bocinas, pancartas y algarabía. Más temprano, ambos bandos lanzaron sus cánticos. El chavismo, demostrando su capacidad económica, presentó dos campañas: una con artistas venezolanos reconocidos y otra con la canción “Chávez corazón del pueblo,” evocando la campaña de 2012 en la que Chávez dio su último gran discurso bajo la lluvia.

el primer mano a mano en las calles entre Nicolás Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado - crédito EFE/ Miguel Gutierrez

La oposición, actualmente liderada por María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, lanzó su “spot” con imágenes de sus recorridos por el país y una canción de ritmos venezolanos de fondo.