Avianca y Wingo cambiaron sus condiciones para llevar una maleta sin costo en cabina: así puede empacar para que ocupe menos espacio

Las condiciones de artículo personal cambiaron para dos de las aerolíneas con mayor flujo de pasajeros en Colombia. Se trata de Avianca y Wingo que, al embarcarse en una guerra comercial por las dimensiones del equipaje sin costo en cabina, pusieron a pensar a más de un viajero en cómo optimizar su espacio en la maleta.

La aerolínea miembro del grupo Star Alliance invitó a sus pasajeros a “tener en cuenta el equipaje incluido en la tarifa del tiquete adquirido, así como sus características, para evitar cobros adicionales. La aerolínea ha actualizado las dimensiones del artículo personal permitido (45 x 35 x 20 cm), así como los medidores disponibles en los aeropuertos para comprobar si se cumple con este requisito, para así evitar cobros adicionales”, desde mediados del 2024.

Una restricción que aplica para las categorías Basic, Classic, Flex y Business, en las que miles de colombianos se desplazan a diario entre ciudades. El artículo personal “puede ser una cartera, morral, pañalera, un bolso para llevar un portátil o un paquete”, pero con el fin de evitar cobros adicionales, especificaron:

* Medidas máximas: 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

* Asegúrese que pueda ubicarlo debajo del asiento delantero.

* En todas nuestras tarifas podrá llevar un artículo personal gratis, conozca sus condiciones.

Una oportunidad que Wingo no dejó que se le escapara de las manos, al iniciar un rifirrafe en redes en el que anunciaron que las dimensiones de su artículo personal, contrario de Avianca, aumentarían: “El tamaño sí importa @avianca, lo que es personal no se toca. Pero tranquilos viajeros, en Wingo tienen 10 cm más en su Carry On y 5 cm más en su artículo personal para que viajen como quieran. Ustedes, ¿qué llevarían con 10 cm más?”.

¿Cómo aprovechar al máximo su espacio si viaja únicamente con artículo personal?

Adoptar un enfoque minimalista al empacar para los viajes puede reducir el estrés y mejorar la experiencia del viajero, según recomiendan expertos en el tema.

Pauline Frommer, copresidenta de las guías de viaje Frommer’s y Frommers.com, compartió su listado de estrategias para viajar con menos equipaje, puesto a prueba las últimas dos décadas. “Cuando viajas, se trata más de que tú veas el mundo en lugar de que el mundo te vea a ti”, precisó.

Para lograrlo, recomienda seleccionar ropa que combine entre sí, permitiendo múltiples combinaciones con menos prendas. Las prendas técnicas son una inversión útil por ser compactas, tener bolsillos prácticos y ofrecer resistencia al agua y olores. Además, pueden reutilizarse sin necesidad de lavarlas tan frecuentemente.

La elección de la maleta también es crucial. No existe una opción perfecta para todos, y es importante considerar el tipo de viaje. Por ejemplo, si se utilizará transporte público o se subirán escaleras, una mochila puede ser más adecuada que una maleta con ruedas.

Nerissa Settie, mayordomo ejecutivo en el hotel Raffles Doha, recomienda evaluar las necesidades específicas para decidir entre maletas de lona o con ruedas. Las primeras ofrecen más profundidad, mientras que las de cuatro ruedas son más fáciles de maniobrar.

Independientemente del tipo de maleta, es fundamental conocer las normas de equipaje de la aerolínea y considerar la ruta y clase de tarifa, como en el caso de Wingo y Avianca, para evitar contratiempos al abordar. Siempre es recomendable guardar artículos esenciales en una bolsa de mano pequeña que quepa debajo del asiento.

En cuanto a la técnica de empaquetado, Settie aconseja enrollar la ropa para ahorrar espacio y minimizar arrugas, mientras que las chaquetas pueden doblarse por la mitad de forma especial para proteger su estructura. Además, recomienda llevar puestas las prendas más voluminosas durante el vuelo para ahorrar espacio en la maleta.

Antes de viajar, es útil consultar con el alojamiento sobre la disponibilidad de artículos como secadores de cabello o protector solar, lo cual puede ahorrar espacio. Comprar productos locales durante el viaje también puede ser una opción práctica y una oportunidad para interactuar con la cultura del destino.