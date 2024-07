Concierto de Morat: miles de fanáticos han sido víctimas de estafas con boletas revendidas

Morat se presentará en el l estadio Nemesio Camacho El Campín el 6 y 6 de julio de 2024 - crédito @morat/Instagram

La banda originaria de Bogotá se ganó el corazón de todo el país al ritmo de sus canciones. Con coros pegajosos y sus letras dedicadas al amor permanecen en la memoria de los colombianos que no dudan en seguir su carrera musical.

Sus éxitos como No se va, Cuando Nadie Ve, Cómo te atreves, París, entre otros, los llevó a ser una de las agrupaciones con más reconocimiento en la cultura de habla hispana. Sin embargo, sus integrantes Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas aseguraron que el apoyo de su fiel fanaticada fue el motor para dar conciertos por todo el mundo.

Morat vuelve a los escenarios para presentarse en Bogotá y Medellín y ofrecer a sus miles de fanáticos un espectáculo único, el 6 y 7 de julio de 2024 en el estadio Nemesio Camacho El Campín y en Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Con su gira Los Estadios: Antes de Que Amanezca Tour, los cuatro integrantes de la agrupación interpretarán las canciones de su cuarto álbum Si ayer fuera hoy.

Los intérpretes aseguraron que tiene todo preparado para realizar un concierto inolvidable - crédito montaje Jesús Avilés/Infobae

Después de una larga expectativa, el anuncio de la banda de pop latino causó emoción y revuelo entre sus seguidores, que no dudaron en comprar las boletas para asistir a las tres fechas y agotar la taquilla. Muchos de los fanáticos no lograron conseguir la entrada y recurrieron a la reventa de boletas para un espectáculo que promete ser único.

Aunque en Colombia, la reventa de boletería no es ilegal, pues no existe una ley que lo sancione, comprar a extraños no da ninguna garantía de que se pueda entrar a los conciertos, ya que muchas veces la boleta revendida suele ser falsa. Ese es el caso de miles de personas que denunciaron vía redes sociales las estafas de las que fueron víctimas.

Para evitar caer en la trampa de los delincuentes, los interesados deben seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, evite comprar entradas a desconocidos, que venden las entradas a precios más económicos que los oficiales, ya que no podrá saber si la boleta es real o no hasta el momento en el que intente ingresar al lugar del evento. Igualmente, existen cuentas en redes sociales en X especializadas en detectar a estafadores.

Existen varias cuentas en X dedicadas a denunciar estafadores - crédito @EstafaBoletas/X

A su vez, revise el historial de los usuarios que le ofrecen boletas revendidas, hay muchas cuentas en redes sociales aseguran en sus descripciones ser expertos en el negocios de la reventa y resultan ser estafadores. La opinión y recomendaciones de otros usuarios pueden ayudar a esclarecer si el vendedor es confiable o si solo busca robarle su dinero.

Tovadia hay disponiblidad de boletas en TuBoleta - crédito Colprensa

Otro consejo a tener en cuenta es verificar si en la página oficial de TuBoleta hay disponibilidad de entradas. Para el concierto del 6 de julio de 2024, cuentan con boletas para Gramilla Vip y Occidental baja, cuyos precios son de $581.000 y $474.000 respectivamente.

Mientras que para la segunda fecha de la banda bogotana en el estadio Nemesio Camacho El Campín hay viabilidad en las siguientes zonas: Occidental baja y Oriental baja, con un valor de $478.450 y $411.750 respectivamente, sin incluir el cobro del servicio cuyop costo aproximado es de $15.000.

Igualmente, se recomienda visitar la plataforma de venta que cuenta con una página exclusiva: Pásala para revender boletas de manera segura. Para Morat, tienen disponibilidad en los dos días del concierto 6 y 7 de julio, los precios varían entre $400.000 y $1.300.000. En caso de hacer la compra, TuBoleta es el intermediario: le hará llegar su boleta al correo y el dinero al comprador.