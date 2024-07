Emmanuel Restrepo contó la dura experiencia que vivió en Estados Unidos: “Pensé en dejar la actuación”

Emmanuel Restrepo compartió su 'viacrucis' en Estados Unidos - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

Emmanuel Restrepo disfrutó uno de sus mejores momentos de la vida por cuenta de la actuación, pues tras el éxito de su personaje de Carmelo en Rigo y en La casa de los famosos Colombia (como presentador), anunció el estreno de la nueva temporada de la serie La primera vez, además, de que se estrenará en el cine con la película Malta.

Sin embargo, llegar a este punto de su carrera no fue le fue nada fácil, ya que su camino estuvo lleno de espinas, que en un punto de su vida pensó en renunciar a su sueño. “Dije: ‘esto ya no fue, ya no va a pasar nada’”.

Completar siete años sin trabajo hicieron que Emmanuel Restrepo tomara decisiones sobre su futuro, esto lo llevó a caer en uno de los capítulos más duros por los que ha tenido que pasar, pues irse del país se le convirtió en un verdadero ‘viacrucis’ para el actor, que al llegar a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, junto con su hermana, tuvo que trabajar en un restaurante español como lavaplatos.

En una entrevista con los actores Andrés Simón y Viviana Santos, Emmanuel develó detalles de su vida íntima, dando a conocer la difícil época en la llegó a llorar todos los días, pues creyó que no volvería a actuar.

“Yo pasé siete años sin hacer absolutamente nada en televisión. Pensé en dejar la actuación y me fui del país. Lo vi todo perdido, creí que ya no tendría oportunidad”, recordó el actor en el podcast NVISTO.

El también presentador de 31 años nacido en Medellín, Antioquia, añadió que tantas derrotas lo llevaron a pensar en dejar la profesión que estudiaba desde que tenía 7 años de edad. Además, se le acabó la plata que tenía ahorrada y ya se había independizado de sus padres, por eso, la presión lo llevó a salir del país, ya que no le salía ningún papel.

De vuelta al ruedo

Durante su estadía en el país norteamericano, el actor paisa reflexionó y se dio cuenta de que su vida no tenía sin sentido de que si no podía actuar, hecho que lo motivó a empacar maletas y regresar Colombia.

Al llegar de nuevo a Bogotá, comenzó a hacer teatro, pero todo tomó otro color en su vida al ganarse el patagónico de la serie La primera vez, producción de Netflix que lo proyectó como una de las grandes promesas de la actuación y que le abrió las puertas de la televisión nacional nuevamente justo cuando salía de una crisis en la contempló poner fin a su vida, pero gracias a la terapia y el teatro consiguió superar.

Sobre si actualmente se siente en el punto más alto de su carrera, Emmanuel se mostró indeciso a la hora de considerarlo así.

“Es una pregunta difícil porque yo siento que decir que sí, me clavaría un cuchillo de que no van a llegar mejores momentos y quisiera que siguiera en ascenso, eso no pasa siempre y también estoy preparado para que eso no suceda, pero si me tocara responder hoy en presente si estoy en el mejor momento”, respondió el actor paisa en el podcast llamado NVISTO.

Actualmente, Restrepo quiere volver a probar suerte en exterior, pero en el campo actoral, pues sueña con actuar en España, México o Argentina. “Es algo que he pensado y hablado mucho con mi mánager, me atraen los contenidos que se hacen en estos países”.