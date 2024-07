Mujer le echó agua hirviendo a su vecina porque le hizo un reclamo

La mujer resultó con quemaduras de segundo y tercer grado - crédito Getty images

Ebeline Paola Mena Castillo vive un infierno luego de ser víctima del acto de intolerancia de una de sus vecinas, tras reclamarle por no recoger el excremento de su mascota.

De acuerdo con el relato de la mujer a El Heraldo, los hechos se presentaron el 12 de junio, en la carrera 29C con calle 30, en el barrio Villa San Pablo de la localidad Suroccidente de Barranquilla, cuando Mena Castillo comenzó a notar que la mascota de su vecina hacía popó en frente de su vivienda, que también funciona como local comercial.

“La vecina tiene varios perros y todos los días vienen hacer sus necesidades en mi casa. Yo fui a comentarle la situación, a decirle lo que pasaba con su perro aquí en mi casa, de manera amable”, afirmó la afectada.

En un principio, la agresora, identificada como Daniela Hernández, de 19 años, no tomó con agresividad el comentario de su vecina, por lo que fue ella misma quien recogió el excrementó de su mascota. No obstante, según relató Mena al medio citado, la mujer le afirmó que era “la última vez que recogía el popó”.

“El primer día me dijo: ‘Ay, vecina, qué pena, ya lo mando a recoger, y mandó a la hija a que lo recogiera, pero yo tenía que mostrarle a la hija pruebas que demostraran que si era su perro el que se había poposeado. Yo cogí mi teléfono y le mostré la foto me dijo que con foto no, que ella quería video, yo dije no hay ningún problema, le mostré el video y me dijo: ‘sí es mi perro y empezó a recogerlo, pero luego me dijo: ‘primero y último que te recojo, porque yo no voy a estar limpiándote tu casa’”, complementó al medio citado.

Según la afectada, el perro de su vecina defecaba en frente de su casa - crédito Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el relato, la víctima hizo lo propio con otros vecinos cuyas mascotas cometían los mismos actos en frente de su casa, no obstante, en esta ocasión la respuesta fue diferente y le recomendaron que en caso de que se presentara esa situación, les avisara.

Pero no sucedió lo mismo con la vecina conflictiva, cuyo perro, según Mena, continuó defecando en frente de su casa, pero su esposo, a escondidas, era quien recogía el excremento para evitar inconvenientes.

Todo se complicó en esa tarde de junio cuando la mujer recurrió, por segunda vez, adonde su vecina para que recogiera el popó de su mascota, empero la reacción de esta tomó por sorpresa a Mena Castillo. “El perro volvió nuevamente a hacer sus necesidades en mi vivienda. Yo les pedí que por favor las recogieran. A lo que se negaron. Es ahí cuando yo le digo que le daré cinco minutos para que lo recoja, porque si no yo se lo traeré a su hogar”, indicó Mena al medio reseñado.

La víctima denunció a la agresora por lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación -crédito Christin Klose/dpa

Al evidenciar que la presunta agresora no recogió el excremento, Mena lo hizo y se dirigió a la vivienda de su vecina. “Pasaron más de 15 minutos y veo que el excremento sigue ahí. Lo recojo y se lo echo en su casa. En ese momento sale su hermano y forcejea conmigo. Cuando ya él me suelta, yo veo que viene Daniela hacia donde mí, y pensé que me iba a echar agua fría. Yo siento en mi cuerpo un ardor, y me doy cuenta de que lo que me tiró fue agua caliente”, sostuvo la afectada.

La víctima, tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado causadas por el líquido caliente, se dirigió por sus propios medios a una clínica. Las heridas se infectaron y ha tenido que costear el tratamiento con antibióticos y cremas. Por ello, la mujer exige que la agresora pague por los daños y perjuicios causados; además, afirmó que denunció el caso ante la Fiscalía por lesiones personales, sin embargo, la captura de la agresora ni una citación a conciliar ha sido efectiva.