Mercenarios colombianos en Ucrania denunciaron las difíciles condiciones de la guerra y aseguran que no los dejan regresar: “Esto no es un paseo”

Mercenario habla de la rudeza de la guerra y cuestiona a los colombianos que se quieren involucrar - crédito @ColombiaOscura/X

Un mercenario colombiano publicó un video en el que describe la compleja y peligrosa situación que enfrentan quienes deciden unirse a la guerra en Ucrania.

En su mensaje, advierte a aquellos que consideran viajar a la zona de conflicto que deben ser plenamente conscientes de los riesgos y sacrificios que implica estar en una guerra activa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Recuerden que aquellos que están pensando en venir a Ucrania deben saber y entender lo que implica estar en una guerra; esto no es un paseo”, afirmó el mercenario, cuyo nombre no ha sido revelado por razones de seguridad.

Destacó que, aunque el sueldo ofrecido es de 19 millones de pesos colombianos al mes, una cifra considerable, el peligro es inmenso y la posibilidad de perder la vida es muy real.

“Algunos podrán disfrutar de ese dinero, otros no. Muchos tienen la posibilidad de volver a casa, pero otros no cuentan con la misma suerte”, añadió, subrayando la cruda realidad de los combates en Europa del Este. Hizo un llamado a reflexionar profundamente antes de tomar la decisión de unirse a la guerra, señalando que una vez en el campo de batalla, no es fácil regresar por temor o incapacidad para soportar las condiciones.

El mercenario indicó que hay una gran probabilidad de morir - crédito @ColombiaOscura/X

El video ha generado gran impacto en las redes sociales, destacando las experiencias de los mercenarios y la cruda realidad de los conflictos armados. La publicación se ha llenado de comentarios de internautas que lamentan la situación, aunque también hay otros que cuestionan al mercenario y hasta se burlan de él, acusándolo de presumir la situación más que alertar sobre ella.

Reacciones a la publicación del mercenario colombiano en Ucrania - crédito captura de pantalla X

Pero la situación de los mercenarios y el inminente riesgo que corren en Ucrania no es nueva, precisamente el mes pasado el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, indicó que a inicios de julio se había reportado la muerte de varios colombianos, enfatizando en que se tuvo que repatriar 51 cuerpos desde el viejo continente.

“Son 51 colombianos muertos en el combate. Lo que implica una tragedia y una pésima decisión porque es muy lamentable que alguien decida alquilarse para matar por dinero en una guerra ajena. La profesión de mercenario es miserable y es una trampa mortal (...) Van 51 muertos y se calcula que son 200 colombianos más en combate y siguen llegando. Los contratan empresas transnacionales que tienen ese negocio del mercenarismo. El llamado es que no caigan en esa trampa y no entreguen su vida en esa profesión tan amarga”, comentó en una entrevista en El Tiempo Barreras.

Aunque para algunos veteranos del Ejército Nacional y reservistas ir a Ucrania es una oportunidad de tener un incremento económico y mejorar significativamente la calidad de vida de sus seres queridos. Según Héctor Bernal, médico combatiente retirado quien se encuentra en Ucrania afirmó en EuroNews que el dinero es un factor vital para aceptar los riesgos de ir a la zona de guerra.

“Aquí - en el ejército colombiano - un soldado profesional que lleva seis años en la institución no gana más de 600 dólares (558€ aproximadamente), lo que no es absolutamente nada para estar expuesto 24 horas en la selva, mientras que ese mismo soldado en Ucrania cobra entre 3.000 y 4.000 dólares (cerca de 3.000 y 4.000€). Entonces la motivación es realmente económica y eso es lo que ellos me han dicho a mí”.

Roy Barreras mencionó que a través de empresas y grupos de veteranos contactan a los colombianos que deciden convertirse en mercenarios al servicio del mejor postor - crédito Colprensa.

Roy Barreras destacó que, a pesar de las atractivas ofertas económicas para persuadir a reservistas y veteranos, la integridad de un ser humano no tiene precio. Enfatizó el incalculable valor de la vida y el riesgo inminente que enfrentan las personas al aceptar ser mercenarios al servicio de Ucrania.

“Les pagan cifras que van entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales por su oficio. Al cambio les parece atractivo, pero para que se hagan una idea, la repatriación de un cadáver puede costar cerca de 20.000 dólares. Sin mencionar que significa perder la vida. Lo primero que hay que hacer esa rechazar de plano que un ser humano decida alquilarse para matar. Es lamentable, sobre todo porque es una trampa mortal. Los están mandando al frente como carne de cañón”.

Las denuncias de los engañados

Según información publicada por Caracol Radio, 14 exmilitares colombianos que fueron contratados para combatir en la guerra de Ucrania expresaron haber sido engañados por promesas de un sueldo de 17 millones de pesos mensuales, que nunca recibieron. Los excombatientes, con experiencia en el ejército nacional, denunciaron que han sido abandonados en medio de los combates y que solicitar ayuda ha sido en vano. Diego Andrés Vargas, uno de los afectados, criticó la falta de apoyo y respeto por la vida de los soldados latinos por parte de los comandantes ucranianos.

Vargas relató que, durante un enfrentamiento con fuerzas rusas, él y sus compañeros fueron dejados solos hasta agotar sus municiones y lograron sobrevivir gracias a su entrenamiento previo. Indicó que la atención médica recibida fue deficiente y que, tras ser llevados a una base militar, fueron abandonados sin respuesta a sus solicitudes de baja. Señaló que enfrentaron amenazas de cárcel si se negaban a combatir nuevamente y que desean regresar a Colombia, pero no se les permite salir.

Caracol Radio también documentó el caso del soldado Wilmer Martínez Vásquez, asesinado en Ucrania, cuya familia aún espera confirmación oficial de su muerte por parte del batallón ucraniano. Martínez optó por participar en la guerra con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas, pero encontró un trágico final.