Westcol se defendió de las críticas por sus comentarios tras la ruptura con Aída Victoria: “El hombre perfecto es el que se equivoca”

Un video viral muestra a Westcol hablando violentamente sobre Aida - crédito @westcol / Instagram

El creador de contenido paisa Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, y su ahora expareja Aída Victoria Merlano, se encuentran en el centro del ojo público después de semanas de controversia por su ruptura por una supuesta infidelidad.

La controversia comenzó cuando una joven publicó chats donde aseguraba que había tenido un encuentro con Westcol, lo que desencadenó la ruptura pública entre los influenciadores, que fue ampliamente documentada en las redes sociales de ambos.

Las duras palabras de Westcol sobre su expareja generaron una ola de críticas - crédito @natclips1

Durante una transmisión en vivo, Westcol hizo declaraciones en contra de la creadora de contenido barranquillera. Las palabras del streamer causaron indignación y comentarios negativos por parte de los usuarios.

“En este momento me voy así con rabia y yo creo que casco (golpeo) a Aida y no quiero eso... veo a Aida acostada en la cama y la levanto a patadas en la cara. Entonces, yo no quiero eso, bro. Necesito tranquilizarme aquí antes de entrar allá”. Las afirmaciones del paisa se viralizaron rápidamente, generando una ola de críticas tanto de sus seguidores como de otros internautas que se unieron al debate.

Las reacciones no se hicieron esperar con comentarios, como “Dios mío, pero qué es esa violencia para hablar de esa forma hacia una mujer” y “Pobre Aida” inundaron las diferentes plataformas digitales.

El streamer asegura que todos han dicho cosas que no querían en momentos de rabia - crédito @famososhastalaz/Instagram

El streamer, conocido por sus controversiales declaraciones, no tardó en responder a las críticas mediante historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores. En el video publicado, explicó: “Vea, señora, yo sé que usted y mucha gente que está viendo esta historia, por no decir todas las personas, en algún momento llegaron a insultar a personas que quieren, porque lamentablemente nosotros tenemos también como sentimiento la rabia por dentro”.

En sus mensajes, Westcol intentó justificar sus palabras, sugiriendo que todos en algún momento han dicho cosas hirientes bajo presión o en momentos de tristeza como una ruptura, y acusó a sus críticos de hipocresía: “Aquí sale gente muy hipócrita, brother (hermano), a atacarlo a uno como si uno hubiera cometido un delito… Yo la cagué; pero también Aida la cagó”. El influencer paisa destacó que ambos habían dicho cosas que no querían decir y destacó la importancia de pedir perdón y arrepentirse.

Westcol lanzó duras declaraciones sobre Aida Victoria - crédito @aidavictoriam/IG

“Ella en privado también me insultó: que no me quería ver, un montón de cosa… que ojalá nunca me hubiera conocido. Y cosas así feas, que yo sé que ella no quería decir. Y yo dije cosas que sé que no quería decir. Salí, pedí perdón. Y eso está bien: pedir perdón y arrepentirse”, añadió.

Sin embargo, sus declaraciones no evitaron que continuara recibiendo numerosas críticas. Luis Villa indicó que sus palabras fueron producto de un momento de ebriedad y frustración, pero también insistió en que su conducta reflejaba una situación común en muchos conflictos de las personas. El creador de contenido señaló: “Estamos claros que las mujeres están empoderadas...pero hay una línea, si la mujer está buscando un príncipe azul no lo va a encontrar nunca, no existe un hombre perfecto, el hombre perfecto es el que se equivoca”.

Westcol se defiende en Instagram: "Yo la cagué, pero también Aida la cagó" - crédito @westcol/IG

Westcol también sugirió que sus ataques debían interpretarse en un contexto más amplio, defendiendo su integridad con un consejo a sus espectadores: “Prefiero que todo el mundo pueda señalarme por ser sincero y real, que por aparentar algo que no es. Además de saber que sigo mejorando y aprendiendo con cada error que cometo.”

A pesar del escándalo, el joven creador de contenido continúa desarrollando su trabajo y manteniendo a su base de fans activa a través de sus diversos canales en redes sociales.