Los mejores estrenos de cine en julio de 2024: les contamos cuáles son las producciones más esperadas en el país

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds y Hugh Jackman trabajan juntos en esta importante entrega, uniendo sus dos mundos, Deadpool y Wolverine , creando uno de los estrenos más esperados de 2024. Wide Wilson deja atrás su vida de Deadpool para vivir en paz. No obstante, cuando Time Variance Authority , una organización que existe fuera del tiempo y el espacio, encargada de monitorear la línea del tiempo, lo contacta para una nueva misión, su vida “normal” termina. Como el mundo se enfrenta a una amenaza letal, Deadpool se ve obligado a unirse a Wolverine para luchar contra el mismo enemigo. La película estará en cines en Colombia el 25 de julio.

Fly Me to The Moon: En 1969, la prodigio del marketing Kelly Jones es llamada para mejorar la imagen pública de la NASA. Sin embargo, Jones causa muchos daños en la tarea de Cole Davis, el director del lanzamiento. Las cosas son muy importantes para fallar, por eso desde La Casa Blanca Jones recibe la orden de simular dicho lanzamiento. La cinta es protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, y cuenta con la participación de Chris Evans y Woody Harrelson. Se estrena en cines en Colombia el 11 de julio.