Esperanza Gómez aseguró que un ministro le ofreció “$10 mil millones por tener sexo” y amenazaron de muerte al periodista que la entrevistó: “Va a amanecer con moscas en la jeta”

Esperanza Gómez expuso en entrevista a un ministro y terminó amenazado el periodista con el que habló - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

El último fin de semana de junio, el periodista Daniel Muñoz, que trabaja para Rafael Poveda Televisión y es corresponsal de Telemundo en Colombia, le hizo una entrevista a la actriz colombiana de cine para adultos, Esperanza Gómez, en la que revelaron varios detalles sobre su vida personal, su trabajo y también de algunas de las propuestas a las que se ha visto expuesta por su trabajo.

Sin embargo, una de las informaciones que salió a la luz terminó como un problema grave de seguridad para el periodista que realizó la entrevista.

De acuerdo con lo que reveló en las últimas horas del 2 de junio la periodista Graciela Torres, conocida como ‘La negra candela’, el periodista Daniel Muñoz recibió amenazas de muerte por esa entrevista. Video con información que el mismo compartió después en sus redes sociales.

La actriz aseguró que le ofrecieron 10.000 millones de pesos por sus servicios pero no aceptó - crédito - @laredviral / Instagram.

“¿Estamos volviendo a la época de la barbarie, a la época oscura en la cual cualquier periódico de comunicación o periodista que diera una información que a algunos no les gustaba inmediatamente recibía amenazas de muerte? ¿Y dónde está presente la solidaridad de los colegas? [...] Lo cierto es que las consecuencias de esa respuesta de Esperanza Gómez a la entrevista con Daniel Muñoz hoy reventaron. Cuando él llegaba a las instalaciones de la empresa en donde trabaja, a una cuadra, se le acercó un ciudadano a decirle que si seguía hablando de ese tema iba a amanecer con la jeta llena de moscas. Volvemos al periodo de los años 90 cuando a uno lo amenazaban con tanta facilidad”, indicó Torres en el clip.

A pesar de que la entrevista a la actriz fue de una hora más o menos, hubo un tema en particular que llamó la atención del público y que, aparentemente, llevó a las amenazas contra el comunicador.

Se trata del momento en el que Esperanza Gómez, aseguró que le han llegado propuestas sexuales por parte de personalidades importantes del país, dentro de los cuales está la de un ministro.

Periodista Daniel Muñoz recibió amenazas por entrevista con Esperanza Gómez y las revelaciones que se hicieron - crédito @negracandelaoficial/IG

“Me ofrecieron diez mil millones de pesos por irme a la cama con un personaje y empezó con tres mil millones y después subió a los diez mil millones. En ningún momento yo le dije que había negociación y es un personaje que es el ministro de algo en Colombia”, fueron las palabras que reveló la actriz de contenido para adultos a La red viral.

Al parecer, esta confesión de la actriz a Daniel Muñoz fue la que generó las amenazas de muerte contra el periodista, en la que le advierten “que deje de hacer tantas preguntas si no quería amanecer con moscas en la jeta”.

En la entrevista, Muñoz le preguntó si había recibido propuestas sexuales por parte de algún personaje importante del país y fue en ese momento cuando Esperanza Gómez dio esa información que ahora le está cobrando la tranquilidad y seguridad al corresponsal.

“No hay derecho que por una respuesta de una entrevistada, y que no fue Daniel el que la dio, es él que este hoy amenazado”, puntualizó ‘La negra candela’ después de hacerle un llamado a las autoridades para que le brinden la seguridad correspondiendo a Muñoz.

Daniel Muñoz publicó en su perfil de Instagram el video de 'La negra candela' en el que dice que lo amenazaron de muerte - crédito @danielprensatv/IG

De acuerdo con las declaraciones de la entrevista, Esperanza Gómez reveló algunas cosas [de su vida privada y temas profesionales]. [...] Pero “inesperadamente soltó la bomba” del ofrecimiento que le hicieron hace unos años.

Incluso explicó que ella se preguntó con qué iba a pagar ese ministro esa suma de dinero porque esperaba que no fuera de los impuestos de los colombianos, ya que ella suponía que no iba a ser del propio bolsillo del ministro. Sin embargo, el hombre vio la molestia de la mujer y no volvió a comunicarse con ella.

La situación y las palabras de Esperanza también han sido tema de conversación en las redes sociales, varias personas se han preguntado por cuál es el nombre de la persona detrás del ofrecimiento, incluso algunas han ido más lejos y han insinuado que se trataría de alguien del gobierno de Petro, pero los hechos ocurrieron en el año 2019, cuando Iván Duque estaba al poder.

De hecho, en la plataforma X la actriz de cine para adultos escribió un mensaje en el que aclaró esa información, pues hay pantallazos de su respuesta, a pesar de que, al parecer, después lo habría borrado.

Esperanza Gómez aclaró cuando fue que un ministro de Colombia le ofreció dinero para acostarse con ella - crédito redes sociales