Avión que tenía como destino San Andrés tuvo que ser desviado a Costa Rica: esto fue lo que pasó

En la mañana del miércoles 3 de julio, un vuelo tenía previsto aterrizar en el aeropueto internacional Gustavo Rojas Pinilla, de San Andrés, pero tuvo sobrevolar por las condiciones de tiempo afectadas por el paso del huracán Beryl.

El vuelo NSE8807 de la aerolínea Satena salió cerca de las 8:20 de la mañana del aeropuerto de Providencia y tenía previsto llegar en treinta minutos (8:50 de la mañana) a la isla de San Andrés.

Sin embargo, las fuertes lluvias sobre el archipiélago hicieron que por 45 minutos tuvo que sobrevolar la zona sin poder realizar la operación con éxito, razón por la que el avión se dirigió hacia el espacio aéreo de Costa Rica.

Fue así como la aeronave tuvo que aterrizar de imprevista en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Costa Rica, allí hizo recarga de combustible y a la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas para el regreso hacia San Andrés.

El huracán Beryl ha generado alerta en su paso por el Caribe, incrementando las lluvias. Las autoridades están implementando medidas para garantizar la seguridad de habitantes y turistas, dadas las afectaciones ya observadas en varias islas de la región.

La líder social de la isla de Providencia, Arelis Fonseca, la alarmante situación por el fenómeno se suma a las fallas que en varias ocasiones ha presentado la aeronave para este tipo de recorridos.

“Desde ayer ha estado lloviendo fuertemente. A veces viene con ráfagas de viento, algo fuertes también. Incluso, esta mañana hubo tormentas eléctricas, pero el clima ha estado cambiante, de pronto sale el sol y de pronto llegan las nubes. Lo que nos dicen es que se presentó una tormenta eléctrica que impidió aterrizar”, señaló.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se encuentra monitoreando minuto a minuto el paso del huracán por el territorio nacional en la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, donde también se cuenta con presencia de miembros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Aeronáutica Civil de Colombia, la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) y la Fuerza Aérea Colombiana.

“El huracán Beryl se mantiene en categoría 5 y continua su desplazamiento en el mar Caribe en dirección oeste-noroeste por lo que se emite un nivel de aviso para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y para las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos y alerta de vigilancia para los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó”, puntualizó la entidad.

Medidas de la Gobernación

El gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, anunció el martes 2 de julio las medidas que se adoptarán en la isla para enfrentar la llegada del huracán Beryl y detalló el impacto en el turismo durante las alertas.

Según información de Blu Radio, los visitantes pueden estar tranquilos por el momento, ya que no se ha reportado ningún problema en la isla y la infraestructura no ha sufrido daños. Gallardo precisó que más de 25 vuelos llegaron el primer fin de semana de julio y que la ocupación turística se mantiene en un 65%. “La infraestructura turística y los turistas en San Andrés no han tenido afectaciones”, declaró Gallardo.

No obstante, en Providencia los residentes han experimentado impactos significativos debido al clima. “En Providencia, todas las personas que estaban en la isla sí tuvieron unas afectaciones”, indicó.

Tras el paso del huracán Iota hace cuatro años, San Andrés ha implementado lecciones aprendidas. Entre las medidas mencionadas por Gallardo se incluye la habilitación de 10 albergues equipados con “ventanas anticiclónicas” y la coordinación con Providencia para posibles evacuaciones.

“Son los albergues con los que inicialmente contamos. Hoy hay unas leves brisas que se han incrementado desde la noche del lunes pasado. Visitamos los cuatro puntos de salud de atención inmediata que tenemos, dos puestos de salud, dos puestos adicionales y el hospital departamental”, explicó.