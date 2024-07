Qué pasará con el paso de migrantes por el Darién: estos fueron los acuerdos entre Gustavo Petro y el nuevo presidente de Panamá José Raúl Mulino

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (c), y su esposa, Maricel Cohen (d), posan con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de su investidura este lunes en la Ciudad de Panamá (Panamá) . crédito Bienvenido Velasco/EFE

Antes de posesionarse como nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una cita en la que los dos mandatarios abordaron distintos temas, especialmente lo que sucede en el Darién.

De acuerdo con el canciller Luis Gilberto Murillo, la reunión “fue una reunión muy productiva y en un muy buen ambiente de cordialidad”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia precisó que la migración fue el punto clave del encuentro entre los dos mandatarios, que catalogó como “un desafío que adoptan ambos países sobre todo en el Darién”, motivo por el cual confirmó una hoja de ruta entre ambas naciones con el objetivo de “generar buenas condiciones en el Darién”.

Carlos Fernando García, director de Migración Colombia indicó que “el objetivo central de esta reunión en torno al tema migratorio se realizó entre los dos presidentes y sus comisiones asesoras”.

De acuerdo con Unicef, se estima que para lo que queda del presente año, la cifra suba 800.000 migrantes -crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Asimismo, el director de Migración Colombia expresó que se evaluaron varios mecanismos para abordar la crisis en la zona, donde se incluye la creación de una ‘comisión de vecindad’, así como la reunió entre los cancilleres de Colombia, Panamá y Estados Unidos para agosto de 2024, donde se espera implementar acciones que respondan a la crisis humanitaria que se presenta en el Darién.

“Un plan binacional para la zona selvática del Darién que deberá partir del diálogo entre las comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes. Estas comunidades se reunirán en un congreso para definir las líneas de acción para ambos Gobiernos. Con estas medidas se busca reducir la crisis humanitaria que afecta a los migrantes que diariamente pasan por la zona”, indicó Carlos Fernando García.

José Raúl Mulino por su parte precisó que “mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar”, insistiendo en la buena relación entre Colombia y Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saluda durante su investidura este 1 de julio de 2024 en Ciudad de Panamá- crédito Rodrigo Sura/EFE

El mandatario de Panamá planteó la posibilidad de repatriar de manera masiva a los migrantes irregulares que atraviesan desde Colombia al Darién, motivo por el cual solicitó a Estados Unidos llegar a un acuerdo de cooperación para que se financie la iniciativa.

En lo que va de 2024, más de 195.000 migrantes han atravesado el Darién, siendo la gran mayoría de nacionalidad venezolana. En 2023, se registró un total de 520.000 migrantes en la peligrosa selva. De acuerdo con Unicef, se estima que para lo que queda del presente año, la cifra suba 800.000 migrantes.

Por otra parte, Luis Gilberto Murillo destacó la colaboración armónica entre las fuerzas de seguridad de ambos países, especialmente en el combate contra las redes de tráfico de personas.

“Se aprovechan de múltiples economías ilegales: tráfico de migrantes, de armas, y drogas, etc. Allí hay un mecanismo que opera de manera ágil entre las dos naciones y que involucran a estas fuerzas de seguridad”, precisó Murillo.

El canciller Murillo confirmó que los mandatarios discutieron para lograr una interconexión eléctrica, que según el alto funcionario se podría alcanzar la interconexión binacional. Esta línea eléctrica podría contar con 500 kilómetros entre ambos países y de 400 megavatios de potencia.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Bienvenido Velasco/EFE

El proyecto podría contar con 500 millones de dólares de presupuesto y se remonta desde 2009, pero no ha logrado avanzar por problemas socio-ambientales.

Y agregó: “Para eso se van a desarrollar conversaciones con las comunidades indígenas, sobre todo del lado panameño, donde hay unas tareas pendientes. Pero hay un compromiso de los presidentes Petro y Mulino de avanzar en esa iniciativa”.

Panamá confirmó que con el objetivo de conmemorar los primeros 100 años de relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia, el próximo viernes 19 de julio se realizarán varios eventos en Ciudad de Panamá.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro invitó a su homologo panameño para que asista a la COP16, que se va a llevar a cabo en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024.