Esta fue la pregunta de Claudia Bahamón que hizo llorar a María Fernanda Yepes: “Quiero hablar de tú a tú contigo”

En el capítulo doce de Masterchef Celebrity se presentó el reto de eliminación en el cual Gabriel Murillo salió del programa, y se convirtió en el segundo participante en despedirse de la sexta temporada del reality y reduciendo el número a veinte concursantes. El reto de eliminación fue determinado por los resultados de las pruebas de campo en Villa de Leyva.

Durante la prueba, los chefs dieron sesenta minutos para hacer un plato libre junto con la despensa abierta. Asimismo, la presentadora Claudia Bahamón se dirigió a los concursantes en peligro antes del inicio del reto.

Antes de conocerse quién seguiría a Camilo Sáenz como el próximo eliminado, Bahamón lanzó preguntas directas a los aspirantes al borde de la eliminación.

Bromeó con Gabriel Murillo, pidiéndole que la llamara por su nombre, a lo que él respondió llamándola Valentina en lugar de Claudia, provocando risas entre los presentes.

La presentadora también dialogó con Nina Caicedo, que se encontraba por segunda semana consecutiva en el reto de eliminación y destacó la importancia de gestionar las emociones.

El momento más emotivo se generó con María Fernanda Yepes, que había empezado un curso de repostería para mejorar en las pruebas de cocina y acudía nuevamente al reto de eliminación. Claudia Bahamón la confrontó sobre su compromiso: “Yo quiero hablar de tú a tú contigo. Hay momentos en los que yo siento que tú sí quieres estar y que quieres competir, y que quieres darla toda. Y hay momentos en donde yo digo se está rindiendo. Yo necesito saber si esta mujer sí viene a competir, si se quiere ganar esto, si quiere superarse día a día, entonces ¿hoy quieres quedarte?”

La actriz se quebró en lágrimas mientras afirmaba su deseo de permanecer en el programa, pero confesó sentirse vulnerable y tener miedo: “No me quiero ir del programa, así haya parecido el reto pasado que no me importaba, eso no es cierto. Les pido disculpas si creen o se interpretó que no me importa, todo lo contrario, me importa mucho estar aquí”.

Su compañero Jacques Toukhmanian fue a su estación para abrazarla, mientras otros participantes la aplaudían en un gesto de apoyo.

En cuanto al desarrollo de la prueba eliminación, la actriz paisa logró impresionar a los jurados con su preparación, especialmente con su habilidad en la elaboración del arroz. Los jurados, Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, elogiaron su desempeño, motivándola a continuar con la misma dedicación y esfuerzo.

María Fernanda Yepes es reconocida por su papel en Rosario Tijeras y la serie mexicana La Teniente. Su carrera también incluye su participación en la popular serie de Netflix Oscuro Deseo, consolidándose como una figura destacada en la televisión y el cine.

El segundo concursante eliminado de la temporada fue Gabriel Murillo. Este resultado se reveló tras una intensa competencia culinaria que mantuvo a los participantes bajo una presión constante. “Yo tenía claro desde que salí de la cocinada de que era mi turno de salir (...) la eliminación es la que menos embarre y yo fui el que más la embarró. Yo feliz de no ser el primero, ya el resto no importa”, expresó el comediante al despedirse del programa.

El episodio 12 de MasterChef Celebrity no sólo resaltó las habilidades culinarias y competitivas de los participantes, sino que dejó ver su lado más humano y emocional. La presión del concurso y la dinámica de eliminación continúan en la sexta temporada del reality puesto que los 20 famosos que están compitiendo, se enfrentaran a constantes desafíos que podrían poner en riesgo su estadía.