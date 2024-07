El mejor lugar para irse de luna de miel en América Latina queda en Colombia, según los World Travel Awards: estos son los atractivos para esta fecha especial

La ciudad costera más turística del país es por sexta vez la más romántica para los recién casados - crédito Alcaldía de Cartagena y Getty Images

Cartagena de Indias fue nuevamente reconocida en los World Travel Awards como el mejor Destino de Luna de Miel de Sudamérica, un galardón que destaca su popularidad entre los recién casados.

Según los datos que comunicó la Alcaldía de la ciudad, este premio, comparable a los “Oscar del Turismo”, fue otorgado a Cartagena por sexta vez consecutiva, pues el destino ha sido seleccionado como el mejor en el mundo en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Este año 2024, Cartagena logró imponerse sobre otros destinos destacados dentro de la misma categoría, que incluyen a Buenos Aires (Argentina), Fernando de Noronha (Brasil), Islas Galapagos (Ecuador), Paraty (Brasil) y Río de Janeiro (Brasil).

Al respecto, la Administración del municipio citó a Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, que expresó su satisfacción al recibir el premio, y destacó que es la confirmación de la vocación de Cartagena como destino turístico de romance.

Cartagena fue escogida como la ciudas más romántica para los recién casados - crédito Alcaldía de Cartagena

Además expresó que la comunidad trabaja arduamente a partir de todos los actores del sector turístico. “Cartagena de Indias recibe con mucha satisfacción este reconocimiento que la acredita como destino líder Luna de miel en Sudamérica, porque es la confirmación de la vocación como destino turístico de romance, segmento que se ha consolidado con el paso de los años, y que se ha convertido en un motor económico importante en la ciudad. Este reconocimiento de los World Travel Awards es el resultado de un trabajo serio, constante y arduo entre todos los actores que integran el sector de turismo Mice”, dijo.

Esto es lo que ofrece la ciudad para las parejas

En ese sentido, la luna de miel en Cartagena se convierte en un complemento ideal para las parejas, después de un evento ritual. Los recién casados pueden disfrutar del mar, quedarse en hoteles boutique, explorar una rica oferta gastronómica que abarca tanto la comida tradicional como internacional, y participar en una vibrante vida nocturna con música y cócteles en bares y terrazas.

Además, pueden recorrer las calles históricas de la ciudad, admirar los atardeceres desde las murallas o disfrutar de la bahía a bordo de una embarcación, como lo comunicó la Alcaldía.

En Cartagena se hacen el 40% de los matrimonio del país - crédito Pixabay

El turismo Mice es lo que se conoce como”meetings, incentives, conferences and exhibitions”, en el mundo turístico. Allí no solo están incluidas las reuniones corporativas, sino las de eventos como bodas. Así, el segmento de turismo de romance, que incluye no solo lunas de miel sino también bodas y eventos relacionados, continúa creciendo significativamente en Cartagena. Según Procolombia, el 40% de las bodas que se realizan en Colombia tienen lugar en esta ciudad.

Cada boda implica varias fases: preboda, boda y posboda, lo que usualmente extiende la celebración a un mínimo de tres días, dinamizando la economía local. Estimaciones de la Alcaldía de Cartagena indican que cada boda genera un impacto económico entre 20.000 y 50.000 dólares en la ciudad, debido a los servicios contratados, como logística, montaje, alimentación, transporte y entretenimiento.

Fanny Lu tuvo su segunda boda con un reconocido empresario en Cartagena - crédito redes sociales

Ana María Parra, escritora del blog Matrimonio.com, escribió que el destino “lo tiene todo: no solo conserva la arquitectura imponente de la época colonial con sus calles empedradas y las murallas en las que aún se ven los cañones con los que en otro tiempo se defendería de invasiones extranjeras, sino que es posible dar un paseo (...) mientras un trío toca los boleros más románticos”.

En qué otras categorías nominaron a Cartagena

Este año, Cartagena también estuvo nominada en las categorías de destino cultural y el destino más romántico de Sudamérica. Además, ha recibido otros reconocimientos importantes en 2024: fue galardonada como Destino Turístico Gastronómico a nivel mundial y como el cuarto destino más importante de Sudamérica, ambos por los TripAdvisor Travel Choice Awards, y obtuvo el Premio Iberoamericano de Destino Turístico Inteligente.

La constante obtención de premios y reconocimientos refuerza el perfil de Cartagena como uno de los destinos turísticos más importantes no solo en Sudamérica sino también en el mundo. Rodríguez Hurtado añadió que estos premios no solo son un reconocimiento al atractivo turístico de la ciudad, sino también al trabajo serio y constante de todo el sector.