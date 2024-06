Periodista llamó “tigrillos” a congresistas de izquierda y aseguró que quieren evitar que destape escándalos

Vicky Dávila se enfrascó en una discusión con María José Pizarro y David Racero, que la señalan de hacer campaña a través de la revista Semana - crédito John Paz/Colprensa y Vicky Dávila/Facebook

En X (antes Twitter) se presentó una fuente discusión entre la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, y la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro por cuenta de los rumores que hay en torno a la supuesta candidatura presidencial de la comunicadora. La pelea empezó el 27 de junio de 2024, cuando Dávila apareció en una encuesta como una de las aspirantes al cargo con más apoyo por parte de la ciudadanía.

“No sé por qué me incluyen en las encuestas. Lo que sí sé es que Claudia es Petro. Colombia no se puede volver a equivocar”, indicó la periodista en su cuenta de X.

Entonces, la senadora del Pacto Histórico respondió indicando que supuestamente sería evidente su interés por lanzarse a la Presidencia de Colombia para 2026. En ese sentido, le indicó que lo mejor que podría hacer es renunciar a la dirección del medio de comunicación para que pueda dedicarse a hacer campaña sin influir en la revista.

Dávila continuó con la discusión, lanzando dos preguntas: “¿Por qué quieren que renuncie? ¿Quién destaparía toda la corrupción de esa izquierda que está acabando con Colombia Están destruyendo al país, se lo están robando…”.

Pizarro explicó que, asumiendo que podría ser una posible aspirante presidencial, según ella, no sería correcto utilizar el medio informativo como una “plataforma de propaganda para candidaturas”.

En consecuencia, la comunicadora enlistó los casos de corrupción y escándalos del Gobierno actual que el medio que dirige ha destapado, como, por ejemplo, el presunto recibimiento de dineros ilícitos por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, el posible ingreso de recursos ilegales a la campaña del primer mandatario.

“Esto es lo que le molesta a María José Pizarro. Está desesperada. No le gusta que desenmascaremos a ese Gobierno que ella apoya. Esa izquierda destructora, ese proyecto político que arrasa con todo”, aseveró.

La situación pasó a tornarse más compleja cuando Dávila aconsejó a la congresista estar “pilas”, porque la exalcaldesa de Bogotá Claudia López podría quitarle el “el amor del Rey Petro”. María José Pizarro respondió: “Más bien creo que juzga por su condición, al ser una de las “tigresas” de Álvaro Uribe Vélez y demás poderosos patrocinadores”.

Entonces, la directora de Semana señaló a la senadora de ser una “tigrilla” de “izquierda radical” y reiteró que lo que están buscando es que salga de la revista para que no pueda revelar los escándalos que enlodan al Gobierno Petro.

La discusión continuó hasta que el expresidente de la Cámara de Representantes y actual congresista del Pacto Histórico David Racero se unió, señalando a Vicky Dávila de supuestamente estar victimizándose y de optar por la mentira y la desinformación. Asimismo, afirmó que estaría utilizando la revista Semana como un “instrumento político”. “Su discurso transita hacia una posición de presentarse como “anti establecimiento”. Qué paradójico!”, añadió.

En respuesta, la periodista insistió en que “congresistas desconocidos” están buscando la fama por medio de X, al querer interactuar con ella. Incluso, aseguró que, sin ser candidata, podría ganarle a cualquier aspirante de “extrema izquierda”. “Ni en gavilla pueden. Les ayudo a tener sus 15 minutos de fama en X”, precisó.

Finalmente, Dávila aseguró que el riesgo está en el presidente Gustavo Petro, debido a la asamblea constituyente que ha mencionado en varias ocasiones, con el que podría cambiarse la Constitución Política de Colombia.

“La verdadera amenaza no son estos “tigrillos”, otros les dicen “hienas”, sino lo que quieren hacer Petro y los poderes oscuros que lo respaldan con la constituyente. Hay que garantizar elecciones libres y democráticas en el 2026″, aseveró.

