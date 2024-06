Miguel Polo Polo afirmó que Gustavo Petro podrá ser muchas cosas, pero “nunca un buen presidente”

Miguel Polo Polo criticó en una nueva oportunidad al presidente Gustavo Petro y dijo que aunque se desempeñe en varias cosas "nunca será buen presidente" - crédito Colprensa / @MiguelPoloP

En su cuenta de X, Miguel Abraham Polo Polo, representante a la Cámara, escribió un mensaje criticando al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. El congresista opositor, que en múltiples ocasiones ha demostrado su descontento con la actual administración pública del país, llamó en una nueva oportunidad “guerrillero” al jefe de Estado. A la par, señaló que aunque el mandatario puede desempeñarse en diversas áreas como la política, el activismo medioambiental, la nutrición o la filosofía, “nunca (será) un buen presidente”.

“Gustavo Petro puede ser lo que sea: un analista político, activista medioambiental, nutricionista, filósofo, defensor de Hamas, guerrillero, twittero, pero NUNCA, NUNCA un buen presidente”, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara en su cuenta de X.

Miguel Polo Polo criticó en una nueva oportunidad al presidente Petro - crédito @MiguelPoloP

No obstante, dicho mensaje en la red social antes mencionada no ha sido la única oportunidad reciente en la que el representante a la Cámara arremetió en contra del primer mandatario. Y es que algunos fanáticos colombianos y opositores del Gobierno nacional aprovecharon la euforia del último partido de la selección Colombia para expresar su descontento contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

En relación con lo anterior, el congresista de las comunidades afro, compartió un video en su cuenta de X en el que se observa lo acontecido después del triunfo del equipo liderado por Néstor Lorenzo. “Desde Houston, Texas, después del partido de Colombia: ¡Fuera Petro!”, comentó el legislador en su publicación.

La figura opositora también rememoró un incidente sucedido a finales de 2023 involucrando a la hija del presidente. En medio de un evento deportivo, se escuchó el coro “fuera Petro,” lo que provocó que la menor abandonara el Estadio Metropolitano de Barranquilla en lágrimas.

“Ayer en el partido de Colombia en Houston, la hinchada tricolor gritaba; FUERA PETRO! ¿Será que Antonella, la hija de Petro, estaba por ahí? ¿A quien va usar esta vez @petrogustavo para victimizarse?”, comentó Polo Polo en aquella oportunidad.

El representante nuevamente habló de la hija menor del presidente Petro - crédito @MiguelPoloP/X

Por otro lado, cuando el 18 de junio el Presidente le hizo un homenaje a Carlos Pizarro, Polo Polo utilizó su cuenta de X para criticar reiteradamente el anuncio realizado por el jefe de Estado. En uno de sus mensajes más recientes, compartió una imagen que supuestamente pertenecía al exjefe paramilitar Carlos Castaño y planteó una pregunta provocativa sobre las posibles repercusiones si otro Gobierno hubiera tomado una medida similar con Castaño Gil.

“¿Y qué hubiera pasado si otro gobierno hubiera elevado este sombrero a patrimonio cultural de la nación?”, comentó.

Sin embargo, esta no fue la única declaración que hizo el congresista contrario al Gobierno nacional en relación con el tema, ya que realizó otra publicación en la que afirmó: “Como vamos no me sorprendería si Petro termina convirtiendo el Perico en patrimonio del país”.

En esa línea, también compartió una fotografía en la que se ve al presidente junto a Carlos Pizarro. En aquel mensaje abrió el siguiente interrogante: “¿Quién tendrá más muertos encima? Cuánta sangre hay en esta foto”.

A raíz de la controversia provocada por estos hechos, el Ministerio de Cultura explicó el proceso por el cual el presidente Gustavo Petro declaró el sombrero de Carlos Pizarro, último comandante del M-19, como Patrimonio Cultural de la Nación. Se enfatizó que esta decisión fue tomada de manera unánime, con el fin de garantizar la preservación de dicho objeto.

Según el Ministerio de Cultura, esta resolución fue una prerrogativa del Gobierno destinada a conceder un reconocimiento importante. No obstante, precisaron que la decisión no implica una declaración de bien de interés cultural de la Nación.

“Una declaratoria de este tipo es un acto administrativo en el cual la autoridad competente determina que un bien queda protegido por el Régimen Especial de Protección, conforme a lo establecido en la Ley 1185 de 2008 y los decretos reglamentarios 1080 de 2015 y 2358 de 2019″, comentó la cartera de Cultura. }

Miguel Polo Polo comparte foto de Petro con Carlos Pizarro - crédito @MiguelPoloP