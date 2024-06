Niña de dos años murió ahogada por inundaciones en Sucre: “Esto no es juego”

La niña se ahogó mientras su madre hacía un trasteo, debido a que su casa se vio seriamente afectada por las inundaciones - crédito Pixabay

Una tragedia se presentó en Majagual (Sucre) el jueves 27 de junio de 2024, cuando una niña de dos años murió ahogada por cuenta de una inundación registrada en el barrio Puerto Dager. Su vivienda terminó afectada por el agua estancada, al igual que las demás casas de la zona en las que ahora varias familias están viviendo en difíciles condiciones.

Según detalló Vanguardia, la niña cayó en un caño que atravesaba el patio de su casa. Esto pasó mientras la madre de la menor movía algunos muebles y pertenencias, ya que tenía planeado mudarse de vivienda, puesto que la suya resultó seriamente afectada por la inundación. La mamá había dejado a su hija en una silla mientras llevaba a cabo las labores de trasteo y luego se percató de que la menor ya no estaba en su lugar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El caso generó indignación en la comunidad, que exigió acciones y respuestas por parte de las entidades responsables de este tipo de emergencias, debido al aparente abandono en el que se encuentra la población. El ciudadano Santos Beleño hizo un llamado a las entidades para que hagan presencia en la zona.

Comunidad denuncia que ninguna autoridad ha hecho presencia en la zona de las inundaciones - crédito Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca

“Queremos que los entes de control, como la Unidad del Riesgo, ya tenemos una víctima mortal, una niña, ¿por qué pasa esto? Porque ustedes ven que están estos barrios inundados y no son capaces de venir a reubicar a las personas, esto no es juego”, precisó el habitante en un video al que tuvo acceso el medio 24/7 Costa Caribe.

El ciudadano solicitó a la alcaldía municipal y a las autoridades departamentales y nacionales que “tomen cartas en este asunto” y actúen. Esto, teniendo en cuenta que la comunidad no ha podido tener contacto con ninguna autoridad, según detalló Beleño.

La comunidad instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a llegar hasta los barrios afectados por las inundaciones - crédito Ocha

“No ha venido ni una sola persona, ni la Cruz Roja, ni la Defensa Civil, ni la alcaldía municipal hacen presencia en este barrio, queremos que ustedes también se pongan la mano en el corazón. Así como esta familia está dolida, no lo permita Dios, puede haber otro percance más, no queremos que suceda”, añadió.

Así las cosas, instó entonces a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a llegar hasta los barrios afectados por las inundaciones, generadas no solo por las fuertes lluvias, sino también por el rompimiento del dique de Caregato en La Mojana, ocurrido en mayo de 2024.

El rompimiento del dique Caregato en La Mojana sigue afectando a varias familias en Sucre - crédito Javier Pava Sánchez/X

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, instó al presidente Gustavo Petro a intervenir en la situación, para llevar soluciones a las familias damnificadas. Además, hizo un llamado a la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, a unirse a la solicitud de ayuda para los afectados.

“¡Qué pesadilla! Mi corazón y acciones con nuestra gente. Pedimos ayuda al Sr. presidente @petrogustavo, Por favor vayamos juntos a San Jacinto del Cauca. Invito a mi colega @LucyGobernadora, a unirse a esta petición”, escribió el funcionario en su cuenta de X (antes Twitter).

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, instó al presidente Gustavo Petro a ayudar a las familias afectadas por el rompimiento del dique Caregato en La Mojana - crédito @YamilHAranaP/X

La situación en Sucre por cuenta del rompimiento del dique en cuestión, llevó a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse, indicando que este afectó la subregión San Jacinto del Cauca, en La Mojana, donde se perdieron 35.000 hectáreas de cultivos y, además, alrededor de 400 familias terminaron damnificadas.

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación deben implementar, cuanto antes, medidas de carácter urgente, efectivas, pues las lluvias comenzaron a arreciar, lo cual está derivando en un mayor flujo de agua que seguirá inundando los lugares donde habitan las comunidades y tierras productivas”, explicó el entonces defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, citado por la entidad.