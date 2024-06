Iniciaron investigaciones por maltrato a niña de 12 años por parte de una terapeuta: “Que se haga justicia”

La nueva grabación evidencia que la funcionaria le embute la comida a la menor de edad - crédito @OscuraColombia/X

Una ola de indignación se ha generado en Colombia luego de la divulgación de varios videos en los que se muestra a una mujer maltratando a una niña de 12 años en condición de discapacidad llamada Jennifer. Los hechos se registraron en Piedecuesta (Santander), en la vivienda de la menor de edad. Según información revelada por Sandra Patricia Carrillo Jiménez, madre de la niña, se empezó a preocupar por lo que podría estar pasando con la niña cuando notó un moretón en su cara.

Una de las grabaciones reveladas en redes sociales y medios de comunicación muestran a la terapeuta, profesional en Psicología identificada como Daniela Rueda, golpeando a la niña en su rostro e, incluso, con una silla. Pero, además de ese video, se conoció otro en el que queda en evidencia cómo la funcionaria de la IPS Health and Safety (HYS) alimenta de manera agresiva a la menor de edad.

De acuerdo con las imágenes, la terapeuta estaba alimentando a la niña valiéndose de un cubierto y, en cierto momento, con mucha fuerza, tomó parte de la comida con el utensilio y lo llevó con fuerza hasta la boca de la menor. La agresividad de la mujer es tal, que la cabeza de la niña alcanzó a moverse hacia atrás por la fuerza ejercida por la señalada agresora al darle la comida.

La terapeuta golpeó en varias ocasiones a la niña de 12 años - crédito iStock y captura de pantalla @OscuraColombia/X

La violencia perpetrada por la funcionaria se presentó de manera repetida, según informó la madre de la víctima en conversación con Blu Radio. Pues, en otro video se ve cómo limpia el rostro de la niña con agresividad y, además, le da puños en la cara. Al terminar, toma la silla de madera en la que estaba sentada y la golpea con ella.

Inician investigaciones por maltrato

Por estos hechos, el secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, informó que se inició una inspección urgente en la IPS en la que trabaja la funcionaria, con el fin de verificar las acciones de la psicóloga.

La misma madre de la menor ha pedido que se difundan los videos para que las autoridades tomen cartas en el asunto y la profesional sea retirada de su cargo en la IPS para la cual trabaja - crédito @OscuraColombia/X

Según indicó el medio de comunicación La Razón, el funcionario resaltó un punto adicional en la investigación: la IPS en cuestión no cuenta con habilitación para prestar servicios de psicología extramurales, pero la mujer estaba atendiendo a la niña de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. en su domicilio. Además, se debe esperar a ver qué arrojan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control para determinar las sanciones disciplinarias que pueda tener la trabajadora, que podría perder su tarjeta profesional.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Santander, liderada por Rodrigo González, informó que se está brindando apoyo a la familia para que adelante las acciones legales pertinentes por el caso.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Social rechazamos todas las conductas inapropiadas en contra de nuestra población con discapacidad, específicamente en este caso (sic), nos solidarizamos con toda su familia, frente al maltrato sufrido por esta menor de 12 años en manos de una profesional de salud”, expresó la directora de Adulto Mayor y Población con Discapacidad de la Gobernación de Santander, Norma Constanza Suárez Hernández.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Santander condenaron los maltratos ejercidos contra la niña de 12 años por parte de la terapeuta - crédito @GobdeSantander/X

La madre de la víctima aseguró que la terapeuta negó haber maltratado a la niña, pero que pidió disculpas por sus acciones. “Esto no es de disculpas, es mi hija, ella tiene discapacidad severa, no puede defenderse por sí misma, no puede hablar, decir qué le pasa. Mi hija camina, pero no tiene atención de órdenes, tiene epilepsia, tiene varias patologías”, aseveró la mujer, citada por El Tiempo.

En ese sentido, indicó que espera que las investigaciones sobre lo ocurrido con su niña se lleven a cabo con celeridad y surtan efecto. “No quiero que se quede así, que se haga justicia, sigo viendo videos donde la sigue lastimando, estoy muy mal”, expresó la madre de la menor.