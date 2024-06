Laura Sarabia tuvo que ser hospitalizada de urgencia, según Gustavo Petro: el presidente aseguró que la directora del Dapre ha sufrido “una violenta arremetida en redes”

Según el presidente Petro sus problemas de salud se debieron a la presión mediática a la que ha sido sometida - crédito Congreso de la República

Desde Soacha, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro informó recientemente sobre el estado de salud de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Sarabia fue hospitalizada y hasta remitida a la unidad de cuidados intensivos. Este hecho se dio a conocer durante el lanzamiento del programa ‘Puntos de Abastecimiento Solidario’. Petro explicó que Sarabia no pudo acompañarlo al evento debido a la gravedad de su situación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El presidente Petro atribuyó la hospitalización de Sarabia a los recientes señalamientos en su contra, relacionados con un caso que investiga la presunta vinculación de ella y su hermano en una empresa beneficiaria de contratos estatales. El presidente Petro negó estas acusaciones, calificándolas de “crítica infundada”. Según el primer mandatario, estos ataques surgieron a partir de una cadena de WhatsApp que algunos medios oficiales difundieron sin previa investigación adecuada.

Además, Gustavo Petro comentó que el hermano de Sarabia fue injustamente acusado de enriquecerse debido a su proximidad con los círculos del alto gobierno colombiano. Petro defendió a Sarabia y a su hermano, mencionando que “vive en un apartamento de 70 metros cuadrados”. Insistió en que “supuestamente, por las cercanías de su familiar a los círculos del más alto Gobierno del país”, se han realizado estas acusaciones sin fundamento.

Petro subrayó que no hay evidencia de “maniobra irregular” o “jugada sucia” con dineros públicos en todo este proceso. Añadió que “cuando uno lee las supuestas investigaciones no hay nada que no sea la lucha de un muchacho por tratar de sobrevivir en lo que le gusta”. Según el mandatario, dichas afirmaciones son parte de un intento por desprestigiar su lucha contra la corrupción en Colombia.

El presidente destacó que estas críticas buscan dañar la reputación no solo de Sarabia, sino también de su propia labor y trayectoria política. Aseguró ante los asistentes que “tratar de mostrar al presidente como un corrupto, que no lo soy ni lo seré” forma parte de un ataque sistemático para deslegitimar sus décadas de trabajo en contra de la corrupción.

Gustavo Petro finalizó su intervención reiterando que el objetivo de estos ataques es dañar la imagen de su gobierno y su equipo. Dijo que no se ha podido demostrar ninguna participación irregular por parte de Sarabia o su familia en beneficios obtenidos del Estado. Con estas palabras, Petro buscó cerrar cualquier especulación sobre el caso que afecta a Sarabia y reforzar la idea de que su administración está comprometida con la transparencia y la ética.

Laura Sarabia continúa recibiendo atención médica mientras el ambiente político en Colombia se mantiene tenso a raíz de estas declaraciones y el caso en investigación.