La prueba de ‘Masterchef Celebrity’ los mandó a Rusia: los participantes tuvieron que preparar un exótico plato

El jurado dispuso de un exótico plato para la jornada del jueves - crédito Canal RCN

La prueba creativa del jueves 27 de junio en Masterchef Celebrity se presentó como el gran reto en lo corrido de la sexta temporada. Pero empezó con risas, pues cuando los participantes ingresaron a la cocina, Roberto Cano se subió a la tarima junto a los participantes con el pin de inmunidad, esperando que no se percataran de que él no lo tenía. Sin embargo, Claudia Bahamón no se dejó engañar y le ordenó que bajara a su puesto de cocina.

Una vez reincorporado, la huilense preguntó a cada uno de los participantes si conocían la gastronomía de otros países. Acto seguido, las cámaras enfocaron una campana, que al revelarse mostró un plato ruso: un Koulibiac, como el plato a preparar en la prueba del día.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los participantes quedaron desorientados al ver el plato, excepto por Dominica, que tenía alguna idea de qué se trataba. Era un hojaldre lleno de arroz, espinacas, salmón y huevo. Cada uno de ellos haría su propia versión plato, con tres minutos disponibles en la despensa y una hora para la preparación. Habría un ganador y este tendría como beneficio escoger uno de los tres sobres misteriosos del día.

Los participantes tuvieron que realizar un Koulibiac, un plato típico de Rusia que ya apareció en temporadas previas de 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Antes de iniciar la preparación, Jacko tuvo problemas en la despensa debido a que no sacó arroz, uno de los ingredientes obligatorios para la preparación. Claudia Bahamón le dio la opción de ser descalificado automaticamente o de sacrificar cinco minutos de los que tenía disponibles para disponer del arroz. El actor optó por la segunda opción.

Durante la preparación los participantes se quejaban de la prueba por distintos motivos. María Fernanda Yepes afirmaba su sorpresa con la gastronomía preguntando “¿Quién le mete arroz a un hojaldre?”, mientras que Catherine Ibargüen recordo que ganó una de sus primeras medallas de su carrera en Rusia, pero no tuvo la chance de probar la comida de ese país.

Los chefs fueron haciendo sus observaciones en cada una de las mesas, ajustando las preparaciones de los platos. Entre la elaboración de la masa de hojaldre y la necesidad de evitar el exceso de liquidos en los ingredientes al interior del Koulibiac fueron las principales observaciones del jurado a cada uno de los participantes. Sorprendió la tranquilidad de Jacko durante la preparación, a pesar de que partía con el tiempo en contra.

Cuando los participantes enviaron sus preparaciones al horno, comenzó a percibirse un olor a quemado en la cocina que provenía de la mesa de Franko Bonilla. Frustrado, retiró su plato del horno con ayuda de Martina la Peligrosa, y trató de retirar las partes quemadas con poco tiempo para hacerlo. “Aquí siempre dicen ‘presente algo’”, señaló el comediante.

Caterine Ibargüen recibió elogios del jurado por su preparación - crédito Canal RCN

Una vez más, solo unos pocos pasarían a la degustación, para determinar tanto los mejores como los peores platos. La primera fue Catherine Ibargüen, que presentó su “Empanada rusa”. Nicolás de Zubiria elogió el plato, pero dudó más con la salsa que preparó, argumentando que la mayonesa y el hojaldre resultaban redundantes por la grasa. Adria Marina la felicitó por hacer su propia preparación de un plato desconocido para ella. Rausch también la elogió, aunque señaló que pudo escoger un corte de salmón más grueso.

Dominica fue la siguente, presentando su “Taziki familiar”. El jurado coincidió en que el relleno estaba bien pensado, pero faltó más tiempo de cocción. Le siguió Franko que mostró al jurado su “Kiev Siglo XVIII” y defendió de manera rebuscada su preparación, que incluía salmón y fresas en su interior. Los tres miembros del jurado no probaron el plato, en vez de eso se lo hicieron probar a él. Su reacción fue “me faltó un poquito de sal”, provocando las risas de todos los presentes.

La siguiente fue Martina La Peligrosa, que mostró su plato llamado “Una rosa muy rola”. Cuando Nicolás preguntó que pasó con el costeño, la cantante respondió que “los costeños nunca rellenamos con arroz”. El jurado elogió las capas, pero señaló que el salmón estaba algo seco y sobrecocido. También apuntó que la salsa de coco no funcionaba.

Ilenia fue la siguiente en pasar con su “En tres minutos les resuelvo”, en referencia al tiempo que les dieron en la despensa. Aunque las capas y la presenación fueron bien valoradas, pero el arroz le faltó más tiempo de preparación.

El último plato que probó el jurado fue el de Nina Caicedo. La actriz presentó su “Kuli ruso”. Aunque el jurado coincidió en que el relleno fue acertado, le faltó tiempo de preparación al hojaldre. Finalmente el jurado le concedió la victoria a Caterine Ibargüen, que ahora tendría la opción de elegir un sobre misterioso.

Catherine Ibargüen se quedó con la prueba del día y tuvo en sus manos elegir a uno de los participantes para sumarse al grupo de delantales negros - crédito Canal RCN

La exatleta escogió el sobre y antes de revelar su contenido, Claudia Bahamón reveló las opciones descartadas: retirar un delantal negro y otorgar un pin de inmunidad. En su lugar, Catherine escogió colocar un delantal negro a otro de los concursantes. Aunque estuvo al borde de las lagrimas antes de tomar la decisión, finalmente optó por Alejandro Estrada, que ahora se sumaba a Gabriel Murillo, Marcela Gallego y Juan Pablo Llano como los amenazados de la semana.

Las reacciones de Claudia Bahamón a la decisión de Catherine sorprenderion, pues señaló – personificando la respuesta de Alejandro – que “he salido de peores”, en lo que da pie para interpretar que hacía referencia a su sonada ruptura con Nataly Umaña