La periodista Érika Zapata se refirió a su impresionante transformación física: “No es ninguna cirugía”

Érika Zapata mostró su antes y después y reveló cómo logró el aspecto que tiene ahora - crédito @erika_zava / vía Instagram

Érika Zapata es la corresponsal de Caracol Televisión en Antioquia y gracias a su personalidad ha logrado ganarse el corazón de varios colombianos.

Sin embargo, no solo es su trabajo y actitud los que han llamado la atención del público, sino que también lo ha sido su notable cambio de imagen. A medida que pasa el tiempo y su presencia en el reconocido noticiero, se ha visto como ha ido cambiando su estilo y algunos aspectos de su físico, y son detalles de los que han estado pendientes los seguidores.

Ante los rumores de posibles procedimientos estéticos, Zapata decidió aclarar la situación de manera directa y transparente, negando haber pasado por el quirófano.

Érika Zapata negó tener cirugías estéticas - crédito @erika_zava/Instagram

“No es ninguna cirugía. Es amor propio y buena alimentación”, afirmó Zapata en una publicación acompañada de dos fotos comparativas de su antes y después.

Érika Zapata le dio el crédito a su cambio físico, al autocuidado y amor propio - crédito @ericayasmin4/X

Esta hizo que varias personas reaccionaran, de hecho, una usuaria llamada Elisa comentó sarcásticamente: “No es una cirugía. Son como 15” y Érika mantuvo su postura firme en que está lejos de los quirófanos.

“Ninguna compañera. No digo mentiras.” Además, detalló su rutina de cuidado personal: “Cremas en la cara, cuidado en el pelo y buena alimentación.”

Pero estas aclaraciones solo dieron pie a que más usuarios se sumaran a apoyarla y otros a mostrar su escepticismo.

“Quiero saber qué alimento hace crecer las tetas, es para una amiga”, “Me parece que uno no debe explicar por qué su cuerpo está de una manera u otra. Qué la gente piense lo que su gana les dé a uno no le debe importar”, “Es el sueldo. No es lo mismo no tener dinero a tener una estabilidad laboral”.

Erika Zapata reveló a que debe su cambio físico - crédito @ericayasmin4/X

Los procedimientos que se ha hecho Érika Zapata

A pesar de que la periodista ha sido enfática en que no se ha hecho ningún procedimiento invasivo, su cambio físico es evidente si se compara con las fotografías y videos de ahora con los que antes.

La mayoría de los cambios son normales por el paso del tiempo, pero Érika también se ha sometido a procedimientos estéticos con los que ha buscado darle un aspecto diferente a su estilo y apariencia.

Está claro que la antioqueña no ha pasado por el quirófano, según ella misma lo confirmó, pero sí se ha hecho retoques y procedimientos estéticos, como por ejemplo el diseño de sonrisa, que se hizo después de un accidente en su infancia, que le tumbó los dientes.

También se hizo un tratamiento en el rostro para eliminar de manera progresiva las manchas en su piel causadas por la exposición al sol, las cuales le han ido quedando por sus pesadas jornadas laborales, y por no protegerse de los rayos del sol de manera adecuada.

Ahora asegura que está cuidándose en la alimentación, haciendo ejercicio y aplicándose productos especiales para el rostro que le permiten darle una apariencia diferente a su imagen.

Érika Zapata se hizo procedimiento para cuidar su cara - crédito @erika_zava/Instagram

Cuál es el nuevo carro de Érika Zapata

A través de sus redes sociales, la periodista compartió que gracias a su esfuerzo y disciplina logró cumplir otra de sus metas.

“Poco a poco vamos escalando. Todo en la vida son procesos”, fueron las palabras con las que publicó la paisa una imagen en donde se puede apreciar su nueva adquisición, producto de su trabajo.

Se trata de un nuevo carro que compró, un Aveo Five, uno de los automotores de mayor salida que tiene su marca. Es familiar por su espacio y comodidad interior, además es uno de los más económicos en consumo de combustible por su motor 1.6 V. el cual se puede conseguir en un valor de entre 18 y 25 millones de pesos colombianos.

“Ya tengo un mejor carro”, contó Érika.