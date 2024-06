Karol G se refirió al éxito de su gira en Europa: “Una realidad que todavía no asimilo”

Karol G agradece apoyo de sus fans por medio de sus redes sociales, cuando está por concluir su gira por Europa - crédito @karolg/Instagram

Luego de presentarse en estadios y arenas de los Estados Unidos en 2023 y atravesar Latinoamérica de cabo a rabo durante el primer semestre de 2024, Karol G cruzó el Atlántico y se encuentra animando el verano europeo con el Mañana será bonito Tour, que ya está llegando a su final. Suiza, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, la Bichota se tomará unos días de descanso antes de presentarse nuevamente en Alemania – esta vez en el Mercedes Benz Arena de Berlín – y pasar por Portugal y España. Justamente en el país ibérico cerrará la manga europea con cuatro presentaciones en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque no han faltado algunas controversias en dichas presentaciones, como el gesto de saludar una bandera de Israel en Amsterdam – gesto que se tomó como una simpatía con dicho país en su actual conflicto armado con Palestina – o su dura respuesta a quienes cuestionaban la alta afluencia de latinos en sus presentaciones en Europa; lo cierto es que el Mañana será bonito Tour es un indiscutido éxito de taquilla.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ahora que la gira está por finalizar y se prepara para lanzar un nuevo álbum de estudio – del que ya reveló los sencillos Que chimba de vida, Contigo y Si antes te hubiera conocido –, la Bichota publicó una dedicatoria para su público, agradeciendo por ser partícipes de este nivel de éxito en su carrera musical.

Ante sus cerca de 70 millones de seguidores en Instagram, la cantante publicó una serie de fotografías y videos en los que recoge momentos de sus presentaciones en Amsterdam, Londres, París y Milán, destinos en los que brindó dos fechas por ciudad. Además, remarcó lo que representa esto para los artistas latinos en un momento en el que disfrutan de su auge.

La colombiana agradeció a su fanaticada por hacer de su paso por Europa un éxito rotundo - crédito @karolg/Instagram

“Son tantas cosas tan bonitas las que me están pasando que a veces creo que mi corazón no va a aguantar tanta emoción y gratitud. Con lo ocupado de los días se me van quedando muchas cosas por compartirles en medio de una realidad que todavía no asimilo (…) Nunca voy a encontrar las palabras para agradecer ESE AMOR TAN GRANDE e infinito que me regalan, pero con seguridad sí las ganas para seguir trabajando todos los días por esto tan lindo que hemos construido juntos. Sigan soñando, sigan creyendo, sigan trabajando que los sueños sí se cumplen. Lo prometo”, escribió la colombiana para acompañar la publicación.

El ‘Mañana será bonito Tour’ de Karol G, entre las giras más exitosas de 2024

Karol G se encuentra por segundo año consecutivo entre las giras más rentables del año según la firma Pollstar - crédito EFE/Orlando Barría

La firma Pollstar dio a conocer su tradicional listado de giras más exitosas en la primera mitad de 2024, y en ella se coló el Mañana será bonito Tour de la Bichota. Entre sus presentaciones por América Latina, la intérprete de TQG y Provenza recaudó un total de 111 millones de dólares, ubicándose en el quinto lugar. Solamente la superan Luis Miguel, Bad Bunny, Madonna y U2. La colombiana superó en el proceso a figuras como Bruno Mars, Coldplay o Nicki Minaj, entre otros.

Cabe recordar que, ya en 2023, la colombiana figuró en el segundo lugar de los conciertos más taquilleros de ese año a nivel mundial. Las ganancias que arrojaron sus 15 fechas en Norteamérica fueron de 8.981.526 dólares, con un costo promedio de las entradas de 177,22 dólares (unos 700.000 pesos colombianos al cambio actual). En esa oportunidad solo fue superada por Beyoncé y su Renaissance World Tour, aunque la norteamericana necesitó ofrecer una mayor cantidad de shows para alcanzar dicha meta.