Luisa Fernanda W recibió críticas por video con Daniela Tapia: “Fan de su relación”

Internautas critican video de Luisa Fernanda W mostrando outfits con Daniela Tapia -crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, todo se desató a raíz de un video que compartió en su cuenta de Instagram junto a su amiga, la actriz Daniela Tapia.

En el clip, ambas mostraron varios atuendos para utilizar en el verano, pero lo que parecía una publicación inofensiva generó una ola de críticas y controversias entre los internautas.

La publicación del video, donde Luisa Fernanda W y Daniela Tapia modelan tres diferentes conjuntos, despertó comentarios negativos que cuestionaban la proximidad de ambas, lo que algunos usuarios interpretaron como una amenaza para la relación de Luisa con su pareja, el cantante Pipe Bueno: “Recomendación: no invitar amigas a tu casa, mucho menos a tu habitación de pareja”; “No lo se Rick, la energía de esa otra chica no va con la de Lu. Se nota que quiere es protagonismo y trata de opacar a Lu”; “Ella es fan de tu relación lo mire, lo sentí, cuidado”. Este tipo de comentarios se han multiplicado, sugiriendo que Daniela Tapia podría estar buscando más que una simple amistad con Luisa.

Luego de la publicación de un video en Instagram, la relación entre las dos amigas ha sido tema de debate debido a los comentarios de los internautas -crédito @luisafernandaw/Instagram

La influencer paisa no tardó en responder a las críticas mediante una historia en su perfil de Instagram: “Niñas, dejen de reflejar sus inseguridades en mí… les voy a decir una cosa. Independientemente de que me quiten el marido o no, eso a mí jamás me va a quitar el mujerón que soy”, afirmó la creadora de contenido, resaltando su confianza en sí misma a pesar de las especulaciones. Daniela Tapia, presente en el video de respuesta, añadió en tono de burla: “Soy fan de tu relación”, una frase que se ha viralizado.

La frase utilizada por la actriz cubana tiene un antecedente desde que la cantante Ángela Aguilar utilizó la expresión “Fan de su relación” para referirse a la relación de Christian Nodal con su ex pareja Cazzu, esta frase se ha popularizado en redes sociales. La misma Ángela enfrenta también severas críticas ahora que Nodal y ella confirman su relación, esta expresión se ha convertido en sinónimo de segundas intenciones.

La creadora de contenido manifestó ser segura de si misma y no desconfía de su amiga -crédito @famososhastalaz/Instagram

Las críticas hacia Daniela Tapia no son nuevas. Los usuarios de redes sociales han expresado desconfianza sobre las intenciones de la actriz desde agosto de 2023, cuando Pipe Bueno compartió un video cantando su canción Entre botellas con su pareja a un lado y Daniela Tapia al otro. Esta imagen hizo que crecieran los rumores y las especulaciones, que hasta ahora no se han detenido.

Por su parte, Luisa Fernanda W siempre ha intentado mantenerse al margen de escándalos a lo largo de su carrera en redes sociales. Desde sus inicios como adolescente compartiendo videos graciosos, ha ganado fama y se ha convertido en un referente para muchos aspirantes a influencers en Colombia.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno y Daniela Tapia aparecieron juntos cantando un éxito del artista -crédito @pipebueno97/TikTok

Sin embargo, las críticas parecen ser una constante en su vida pública. “Soy un mujerón con Pipe o sin Pipe, con el que sea”, reiteró en su video de respuesta, resaltando su seguridad.

Es inevitable que la relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno esté bajo la lupa mediática. La pareja, que ha demostrado una fuerte química en diversas publicaciones en redes sociales, incluso compartiendo momentos románticos y familiares con sus dos hijos, enfrenta ahora una nueva prueba de especulaciones y rumores.

Publicación de Luisa Fernanda W levanta sospechas sobre su amistad con Daniela Tapia - crédito @luisafernandaw/Instagram

A pesar de la polémica actual, la paisa ha dejado claras sus prioridades y su respuesta contundente las críticas de los internautas. La influencer parece decidida a no dejar que los rumores afecten su vida personal y profesional. La amistad con Daniela Tapia sigue siendo un punto de debate, no obstante, la creadora de contenido ha mostrado que su confianza y seguridad no se va ir por los comentarios de los usuarios.