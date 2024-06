A la cárcel presunto feminicida de la docente Yuli Henao, asesinada en Santander: estas son las pruebas en su contra

Carlos Estiven Martínez Barrera hirió con un cuchillo a los hijos de la víctima Yuli Henao - crédito Colprensa y Redes sociales

Carlos Estiven Martínez Barrera, de 29 años, señalado de asesinar a la docente Yuli Henao López, de 48, el 25 de junio de 2024 en Cimitarra (Santander), fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de una juez del Juzgado Promiscuo Municipal con función de Control de Garantías de Landázuri.

El ciudadano fue capturado por las autoridades en flagrancia, justo después de atacar con un arma blanca a su pareja sentimental y herir a los dos hijos de la mujer: Juan Felipe Mejía y Angie Julieth Mejía, que intentaron defenderla.

La fiscal del caso presentó los hechos y reveló varios testimonios de familiares de la víctima, que detallaron la conducta presuntamente violenta del procesado, al asegurar que es un hombre agresivo y que tendía a controlar a la profesora en su tiempo y en sus decisiones. Además, dio a conocer denuncias anteriores presentadas por dos mujeres que, al parecer, fueron agredidas verbal y físicamente por el señalado feminicida.

“Me llama la atención que a estas dos ciudadanas les mordió la cara, las golpeó y a su hermano, por querer defender a su hermana, con un machete, lo lesionó”, detalló la jueza durante la audiencia.

De igual manera, afirmó que la conducta del imputado fue llevada a cabo con “sevicia”, puesto que no solo hirió a los hijos de la víctima con el cuchillo de la cocina, sino que también atacó a la mujer en cinsinco o seis ocasiones.

Todo esto, en frente de los hijos y, además, de algunos vecinos que se dieron cuenta de lo que ocurría, “Vieron cómo la mataba”, detalló, añadiendo que Angie Julieth Mejía, hija de la docente, contó que su madre alcanzó a decir unas últimas palabras luego de ser apuñalada: “Me mató, hija”, dijo.

Por su parte, la defensa de Carlos Estiven Martínez aseguró que el ciudadano debía permanecer recluido en su vivienda y no en un centro carcelario, puesto que no representa ningún peligro para la sociedad porque se ubicaría en otra ciudad. Además, aseguró que los testimonios presentados por la fiscal no serían suficientes para demostrar el presunto riesgo que representa el imputado.

Asimismo, argumentó que dos niños menores de edad por los que está respondiendo el hombre quedarían desprotegidos si el ciudadano quedaba cobijado con una medida de aseguramiento en prisión.

No obstante, la jueza determinó que el imputado debe permanecer en un centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se defina su situación jurídica. Señaló, de hecho, que el delito de feminicidio agravado no se puede dejar de lado. “Esto no es cualquier delito que se ha cometido”, afirmó la jueza.

Así las cosas, la funcionaria determinó “librar boleta de detención” dirigida a la cárcel Vélez o al centro de reclusión dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) según disponibilidad de cupo. El abogado defensor aseguró que no interpondrá recurso de apelación con respecto a la decisión de la jueza.

Los testimonios de la familia de Yuli Henao

Según detalló la fiscal del caso, la profesora Yuli Henao fue víctima de todo un ciclo de violencia ejercida por Carlos Estiven Martínez, que le impedía gozar plenamente de su libertad.

“Llevaba a cabo una actitud agresiva, perpetradora de violencia, en la cual este ciudadano le señalaba a su compañera sentimental que no saliera, que no se vistiera de una forma que a él no le gustaba, no le permitía que tuviera amigos, es decir, la mantenía restringida”, indicó la fiscal, citando declaraciones de Elda Henao, hermana de la víctima.

Además, el sujeto en cuestión no solo habría cometido feminicidio, sino que también fue denunciado por otras dos mujeres que aseguraron haber sido agredidas por él.

“Estaba tomando, le contaron algo, llegó a mi casa; cuando llegó, me dañó el celular, me mordió la cara, me dijo que me iba a matar, me pegó en la cabeza con una piedra, me dijo que si no estaba con él, no iba a estar con ninguna otra persona. Él quería explotar los cilindros de gas del negocio, tenía una mechera en la mano, estaba abriendo el gas”, detalló una de ellas en la denuncia.