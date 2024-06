Sara Uribe reveló una tormentosa historia en pareja: “Tengo claro que merezco un buen amor”

La presentadora usó su voz y redes sociales para narrar lo que vivió una seguidora en su matrimonio - crédito @sara_uribe/Instagram

La vida sentimental de Sara Uribe es de interés de sus miles de seguidores en redes sociales, que han seguido sus pasos desde su participación en Protagonistas de novela. La antioqueña ha participado en diferentes proyectos a lo largo de su carrera como presentadora de televisión, radio y también ha dedicado parte de su vida al modelaje.

En el pasado, Uribe sostuvo una relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo; sin embargo, la relación llegó a su fin. Desde entonces, a la también empresaria no se le ha conocido una nueva relación, por lo que despierta dudas si tendría alguna exigencia con respecto a los hombres que llegan a su vida.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sara Uribe sostuvo una relación con Fredy Guarín, de la que nació su hijo Jacobo - crédito @sara_uribe/Instagram

Recientemente, la modelo sorprendió a sus seguidores con un relato de los momentos que vivió junto a una pareja –aunque algunos afirman que se trataría de una historia de sus seguidoras–. Allí, confesó que dejó todo a un lado por tomar un nuevo camino, dejando atrás amigos, familiares, trabajo y todo proyecto que tuviera en el país.

Lo que creyó que era un buen amor, terminó por convertirse en una nube negra sobre su cabeza: “Me hizo creer de todo, que yo era el amor de su vida. Nos casamos con más de 160 invitados, una boda en ensueño. Construimos juntos el hogar que siempre soñé, pero se me olvidó contar con el más importante porque, ¿saben qué? Yo con el tiempo me di cuenta de que mi esposo no quería un hogar conmigo”.

La presentadora narró la historia del maltrato que vive una mujer cuando no se siente amada - crédito @sara_uribe/Instagram

A pesar de los constantes desplantes del hombre, la famosa aseguró que prefirió seguir remando para intentar rescatar lo que en algún momento fue el amor más puro y real. Pero todo lo que hiciera no funcionaba, por lo que la relación pendía de un hilo y con el paso del tiempo, la indiferencia se apoderó de todo.

“Él me decía cosas como ‘no me gusta como te vistes’, ‘no me gusta como cocinas’, ‘tienes barriga’, ‘te deberías mantener maquillada’, ‘yo veo muchas mujeres bonitas en la calle y llego y pues te veo a ti como...’, ‘pareciera que tuvieras un cuerpo que no es tuyo’, eso me decía. ¿Saben? Yo lo abrazaba y él se me quitaba disimuladamente, empecé a notar que no me tomaba de la mano y hasta se irritaba fácilmente”, puntualizó.

El objetivo de esta historia de Sara Uribe fue despertar conciencia sobre el maltrato que se vive en algunas relaciones - crédito @sara_uribe/Instagram

Llegó al punto de pensar que ese tipo de situaciones eran normales en un matrimonio o que, simplemente, se trataba de ciclos, por lo que se refugió en sí misma y calló hasta el punto de explotar un día cualquiera. Después de creer que todo era normal, el temido día llegó y recibió la noticia del divorcio, sin marcha atrás.

“Él cogió, se sentó en la cama, me miró firmemente y me dijo ‘ya no te amo, me quiero divorciar’. Yo en shock entré en lágrimas y en sollozos, y le pregunté que, si había algo por hacer, que qué pasaba y él me dijo que no, yo insistí, que fuéramos a terapia, que hiciéramos algo por el matrimonio y él me dijo que no, entonces yo cogí toda la dignidad que me inculcaron desde pequeña y le dije, ‘está bien, mañana llamo al abogado’ en dos semanas estábamos divorciados, solicité la nulidad por lo católico porque tengo claro que merezco un buen amor”, concluyó el relato.

No era su historia

Finalmente, se conoció que no se trataba de su historia, sino de una seguidora que pidió ella fuera quien la contara - crédito @sara_uribe/Instagram

Finalmente, antes de cerrar el video, la presentadora confirmó que no se trataba de su historia personal sino de una de sus seguidoras, por lo que dejó un contundente mensaje en el que pidió que no se normalicen este tipo de comportamientos y mucho menos, jugar con el maltrato emocional, pues es algo que marca más que los mismos golpes.

“No normalicemos el maltrato físico ni emocional, hay cosas que no son normales, habla con amigas, cuéntale tus cosas, nunca es tarde...”.