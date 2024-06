Militares expusieron cómo se debe rescatar a un soldado herido en combate: “No se mate la cabeza”

En el ejemplo, el soldado tiene dificultades para mover el cuerpo debido a su falta de experiencia - crédito @OscuraColombia/X

A pesar de que el presidente Gustavo Petro manifestó en más de una ocasión que el objetivo principal de su mandato es lograr que en Colombia exista una “paz total”, en la actualidad se registra un auge de violencia en varias zonas del país, que es protagonizado principalmente por grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Es por ello que múltiples figuras políticas del país señalan que mientras el Gobierno nacional prioriza entablar un diálogo con estructuras criminales, son las Fuerzas Militares y las poblaciones civiles las que reciben los ataques indiscriminados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Muestra de ello son los múltiples ataques registrados en el Cauca a manos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que siguen vigentes a pesar de que está a punto de iniciar el quinto ciclo de diálogos de paz con el Gobierno nacional.

En una de las ofensivas más mencionadas por la opinión pública en 2024, se hicieron virales los audios de un soldado que pedía a sus superiores por radio la llegada de apoyo, debido a que estaban siendo atacados por el frente Carlos Patiño en Argelia (Cauca).

“Herrera, nos dejaron morir huevón. Llevamos tres horas de combate muy duro. Nos dejaron morir”, indicaba el soldado a sus superiores.

El video del rescate de los soldados se hizo viral en redes sociales - crédito @OscuraColombia/X

Debido a las críticas que recibieron las Fuerzas Militares, que aumentaron luego de que desde las disidencias afirmaron que habían abandonado los cuerpos de los soldados asesinados en combate, la institución aseguró que la prioridad de todos sus miembros es no dejar a nadie atrás.

“No es cierto que los uniformados muertos hayan sido abandonados. Son momentos difíciles y complejos, pero un comando jamás deja atrás a un compañero caído”, informaron desde las Fuerzas Militares.

Así es el entrenamiento de los soldados

Es por ello que un video filtrado el 25 de junio, en el que se observa cómo es el entrenamiento que reciben los soldados sobre el rescate y traslado de un compañero herido en combate, se ha vuelto viral en redes sociales.

En la grabación se observa cómo un joven intenta mover a un integrante de su batallón que estaba simulando haber sido impactado, pero debido a su falta de experiencia no puede trasladar con éxito el cuerpo.

“Venga mi soldado, no se mate la cabeza”, le dice su superior al soldado para luego explicarle dónde debe posicionar las rodillas para tener mayor agarre y fortaleza en sus movimientos.

Desde las Fuerzas Militares informaron que la prioridad en cada combate es no dejar a ningún compañero atrás - crédito Ejército Nacional

Después de explicarle cómo debía intentar mover el cuerpo, mientras simula protegerse de los hipotéticos disparos, el uniformado de mayor experiencia le pregunta al otro que de qué lugar de Colombia es oriundo, información que utiliza para intentar motivarlo.

“No va a decir que un paisa no puede: mire, se apoya en el pecho… No se dé por vencido”, son las palabras del uniformado en la grabación.

En la segunda parte del video ya se cambiaron del lugar de entrenamiento para simular cómo se debe intentar mover el cuerpo de un herido en una zona de montaña, en la que el entrenador le demuestra a los soldados que la postura debe ser diferente y la fuerza debe estar enfocada en la parte inferior de su cuerpo.

“Fuerza, fuerza… yo utilizo mi cuerpo con barraquera hombre, metale cañaña”, es parte del mensaje de motivación que el uniformado le da al joven soldado cuando este intenta imitar su ejemplo.

53 soldados asesinados

A pesar de que el Gobierno nacional intentó iniciar procesos de paz con los diferentes grupos armados, en el país se siguen registrando enfrentamientos de las Fuerzas Militares contra este tipo de estructuras, lo que en 2023 dejó 53 soldados asesinados en combate y 163 heridos.