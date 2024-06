Este era el tío de Falcao García que actuó en ‘Pasión de Gavilanes’ y lo apoyó en su carrera

Radamel Falcao García llegó a Millonarios para cumplir su sueño y el de la hinchada del Embajador, por lo que muchos se preguntan por sus familiares - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La farándula nacional tiene conexiones que muchos no conocen y una de ellas es entre Radamel Falcao García y su tío, un reconocido actor que participó en Pasión de Gavilanes y otras novelas que son recordadas por los colombianos.

Se trata de Herbert García King, más conocido en la farándula como Herbert King, que falleció en 2018, dejando un vacío en su familia y fue recordado por el jugador, que compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales en ese momento: “Vas a hacer falta tío. Te fuiste muy pronto, pero Dios lo permitió así. Gracias por todo”.

Herbert King fue un destacado actor de la televisión nacional y logró hacerse conocer a lo largo de su carrera por sus habilidades, debido a que participó en producciones que siguen siendo populares con el pasar de los años, entre las cuales se encuentra Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Pedro el escamoso y Pasión de Gavilanes.

Herbert King, que en su juventud había soñado con ser futbolista, se inclinó finalmente por la actuación, carrera en la que se destacó de forma amplia. Pese a no haber perseguido el fútbol profesional, siempre mostró un fuerte apoyo a su sobrino Falcao, a quien admiraba profundamente.

En una entrevista que el actor dio en 2012 al diario El Heraldo, mencionó que “Falcao es un artista con A mayúscula... Está brillando ahora mismo en Europa, pero espero verlo como el número uno del mundo. Sé que lo va a ser”, reflejando así el orgullo y la confianza en el talento de su sobrino, lo que reflejaba el cariño que se tenían.

Lamentablemente, esta no ha sido la única pérdida familiar que ha tenido que soportar el futbolista recientemente, debido a que su padre Radamel García King murió el 3 de enero de 2018 y el futbolista publicó su dolor con el siguiente mensaje:

“Papi: es difícil encontrar palabras en este doloroso momento. Me queda la alegría por los momentos tan intensamente vividos a tu lado. En cada uno de ellos me di cuenta que siempre podía contar contigo sin importar la situación. Gracias por los valores que me transmitiste, por ser mi amigo, mi entrenador a tiempo completo. Gracias por enseñarme amar y perdonar sin tener en cuenta cuánto nos hubieran lastimado, tal como dijo Jesús. Dios nos permitió cumplir el sueño de jugar un Mundial de fútbol. Gracias por tu aliento, apoyo y consejos. Te honro y junto a mi esposa e hijas te recordaremos todos los días de nuestra vida. Te amé, te amo y te amaré por siempre”, fueron las palabras de despedida que le dedicó a su padre, con quien compartía la profesión.

Asimismo, el Tigre perdió a su abuela el lunes 17 de junio de 2024, lo que generó un profundo dolor en sus seres queridos. Incluso, el futbolista se pronunció con el siguiente mensaje: “Descansa en paz, abuela”.

Fichaje de Falcao

La noticia del fichaje de Radamel Falcao García con Millonarios ha sido muy comentada por los fanáticos del fútbol colombiano, que tienen alta la expectativa sobre su desempeño y contribución al equipo. Los aficionados esperan verlo triunfar en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

El jugador fue anunciado como nuevo fichaje de Millonarios la tarde del jueves 20 de junio de 2024. La llegada del conocido delantero, que ha tenido una brillante carrera internacional y ha destacado en los últimos dos mundiales con la selección colombiana, marca un hito importante en el retorno del jugador al fútbol de su país natal.

El impacto de la incorporación de Falcao a Millonarios no se limitó solo al ámbito deportivo, sino que los colombianos han mostrado un interés significativo por aspectos de su vida personal, como su lugar de residencia y detalles sobre su familia en Colombia.