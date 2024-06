Emmanuel Restrepo se negó a participar en ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue su razón

Emmanuel Restrepo no sabe si estará en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

Emmanuel Restrepo habló con Infobae Colombia acerca de sus nuevos proyectos luego de finalizada La casa de los famosos Colombia. El actor reveló que, por ahora, la segunda temporada de este reality de convivencia no está dentro de sus planes. “Todavía no sabemos nada, está confirmada, pero no hemos llegado a un acuerdo en la negociación”, aseguró.

Asimismo, el actor paisa, que se convirtió en el presentador digital de este programa a través de su personaje de Carmelo —que interpretó en Rigo—, confesó que en principio el Canal RCN lo invitó a ser parte de los 22 concursantes que estarían dentro del juego, pero se negó por completo “Me enloquecería y, de paso, los enloquecería a ellos”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Después de que Emmanuel Restrepo destacara en la exitosa historia que relató la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, interpretando a uno de los villanos junto a ‘Don Evaristo’, su padre en la trama, el Canal RCN quiso ficharlo para que formara parte de la primera versión del reality La casa de los famosos en Colombia.

Emmanuel Restrepo contó por qué no entró a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

“Esto no lo había contado antes, pero debo decir que la primera invitación que recibí de la producción fue para que entrara a la casa, pues me querían como participante”, compartió Emmanuel en su charla con Infobae Colombia.

Sin embargo, luego de agradecer el hecho de que lo hubieran tenido en cuenta, Restrepo rechazó por completo la oferta, pues tenía claras las razones por la que no se le mediría a ese reto.

“Yo respeto mucho a quienes tienen la valentía de ir. Es un perfil que yo no puedo dar ni sería capaz de sostener tanto tiempo. Lo digo de verdad: admiro a los que se le midieron, pero en mi caso es un tema de salud mental que debo cuidar, no es un lugar recomendable para mí. Los que me conocen saben que los volvería locos a todos”, agregó.

¿Estará en la segunda temporada?

La casa de los famosos Colombia terminó su primera temporada, la cual mantuvo cuatro meses a sus espectadores conectados a la polémica, la intriga y la tensión que se vivió por cuenta de sus participantes, las rivalidades, peleas y romances que allí adentro ocurrieron. Por esa razón, el Canal RCN quedó con ganas de mostrar más y anunció una segunda edición.

El curioso momento se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios también la criticaron - crédito RCN Televisión/ Casa de los famosos

Durante la gala final en la que Karen Sevillano se convirtió en la primera ganadora de este formato en Colombia —al llevarse el 50% de las votaciones del público—, la presentadora Carla Giraldo causó emoción al mostrar la tarjeta en la que se comunicaba que sí habría una segunda temporada, aunque Emmanuel no sabe si continuará en esta nueva entrega.

“Es muy pronto para decirlo, no me quiero adelantar, si bien se dijo que sí se grabará otra temporada, esta será en 2025, falta mucho”, aseguró el actor paisa.

En cuanto a su experiencia como parte de este proyecto desde afuera, donde cumplió el rol de copresentador digital, pero personificado como Carmelo Rendón, el actor se mostró agradecido y feliz de su trabajo hecho.

El temido teléfono rojo volverá a sonar ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Estoy muy agradecido porque luego de haber dicho que no al reality me llegó una nueva oferta, sin embargo, en esta ocasión no entendía muy bien de qué se trataba y por qué con Carmelo. Presentar era algo que venía deseando hace mucho tiempo, me encanta hacer preguntar y entrevistar así que fue una oportunidad que aproveché y creo que salió muy bien. Disfruté hacerlo”, aseguró Emmanuel Restrepo a Infobae Colombia.

Mientras tanto, el actor está enfocado en continuar su trabajo en las tablas. “Me voy de gira con mi obra Goodbye en la que actúo junto a mi amiga Alejandra Chamorro, estamos confirmados en Bucaramanga y luego regresamos a Bogotá”, contó agregando que también está en la promoción de nueva temporada de La primera vez, serie de Netflix.

Carmelo les exigió a Carla Giraldo y Cristina Hurtado poner orden en La casa de los famosos - crédito @carlosochoatv/Instagram