Acusan a Juliana Galvis de “normalizar” la impuntualidad tras quejarse por mal servicio en medicina prepagada

La actriz Juliana Galvis la señalan de "normalizar" la impuntualidad - crédito @julianagalvisv/Instagram

El sistema de salud colombiano atraviesa por una etapa de incertidumbre por cuenta de Entidades Promotoras de Salud (EPS) que han decidido dar un paso al costado y solicitar su retiro voluntario. A esto se le suma el infructuoso intento del Gobierno nacional por hacer modificaciones al actual sistema.

A las EPS Sura, Compensar y Salud Bolívar se sumó Cajacopi, que solicitó el retiro de sus servicios en 91 municipios para enfocarse estratégicamente de las regiones donde son más “fuertes”.

Este fue el comunicado de la EPS que solicitó su retiro del sistema de salud - crédito Cajacopi

Pese a que no todas las entidades de salud están en la misma situación, los reclamos y quejas por el mal servicio en algunas EPS no dejan de ser el “pan de cada día”. Así lo hizo saber la actriz Juliana Galvis a través de su cuenta personal de X, en la que expresó que recientemente tuvo una cita médica en su servicio de medicina prepagada y se llevó un sabor agridulce debido a la cantidad de inconformidades entre los pacientes.

Galvis enumeró varias quejas que pudo escuchar de otros usuarios y criticó la falta de “compromiso” por parte de la EPS y sus profesionales. “Que el doctor ya se fue, que no hay quien haga la terapia, que espere 2 horas por llegar 5 minutos tarde, que hoy no la pueden atender… estos son algunos casos que he visto hoy en mi tiempo de espera en @ColmedicaCol. ¡No hay derecho a la falta de compromiso y responsabilidad!”, escribió la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

La santandereana enfatizó que una de las falencias de su EPS prepagada (Colmédica) es el equipo médico que atiende a los usuarios. “Es una lástima que prepagadas como @ColmedicaCol estén últimamente llenas de doctores para quienes el cliente, que en realidad son pacientes, importe cero”.

Juliana Galvis se quejó del servicio de su EPS prepagada - crédito @Juliangalvisg/x

Algunos usuarios y seguidores coincidieron con el mal servicio que prestan algunas EPS y servicios de medicina prepagada, sin embargo, le reprocharon a la actriz que supuestamente quiera justificar la irresponsabilidad de aquellos usuarios que llegan tarde a su cita médica.

“Por eso dicen que es importante llegar 20 o 30 minutos antes, tan difícil le queda??”; “Esperar 2 horas por llegar tarde así sea 1 minuto no se me hace malo, antes le dan solución y no simplemente le dicen que perdió la cita”; “No jodas, si llegaste tarde no podes reclamar, normalizan la impuntualidad y se quejan. En Alemania te mandan a freír espárragos si llegas tarde a lo que sea. Pero para eso sí hay que ser más colombianos y normalizar estas cosas”; “Hay que ser cumplidos con las citas! 20 minutos antes es el deber ser (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Supersalud reveló los hallazgos en EPS Sanitas tras intervención

La Superintendencia de Salud divulgó los primeros hallazgos tras la intervención de la EPS Sanitas, realizada a principios de abril, debido a su incapacidad de cumplir con indicadores clave como reservas técnicas y capital mínimo.

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, señaló en un video en redes sociales un incremento en gastos operativos sin justificación. Indicó que Sanitas, con más de cinco millones de afiliados, tuvo gastos de $104.000 millones en centros médicos y hospitales, inversiones que corresponden a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y no a la EPS. Leal destacó que esto representa un caso de integración vertical, asumiendo costos que no competen a Sanitas.

Superintendente reveló los hallazgos tras intervención a Sanitas - crédito @Supersalud/X

Además, afirmó que se encontraron 64 contratos de arrendamiento con un costo de $56.000 millones anuales y mejoras por $800.000 millones en inmuebles. En cuanto a las contrataciones de servicios de salud, el 76% se realizaba “por evento”, modalidad criticada por incentivar un mayor volumen de procedimientos en lugar de centrarse en la calidad de los servicios.

La intervención de Supersalud a la EPS Sanitas reveló que la prestadora de salud se ve restringida en la gestión de medicamentos, debido a un contrato exclusivo firmado con un operador logístico por quince años. Esta situación impide a la EPS suministrar, dispensar o abastecer medicamentos a sus afiliados de manera directa o a través de otros proveedores, a menos que el contratista lo permita temporalmente.