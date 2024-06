Víctimas de ‘paras’ que financió Chiquita Brands recibirán menos de $ 14 millones de indemnización

La Comisión de la Verdad documentó la relación entre Chiquita Brands y las AUC, revelando un sistema de pagos mensuales disfrazados como seguridad - crédito Jesús Aviles / Infobae

En una nueva audiencia que se llevó a cabo el lunes 24 de junio, dentro del proceso para reparar a las víctimas que dejó el señalado contubernio de la multinacional norteamericana de frutas Chiquita Brands con la extintas AUC, un juez federal de Estados Unidos avaló un acuerdo entre los abogados de esa compañía y el jurista Paul Wolf, quien representa a 2.572 familiares de las personas que fueron asesinadas por paramilitares, luego de que recibieran recursos por parte de esa compañía.

En lo que pactaron las partes, se fijó una reparación colectiva por 12,8 millones de dólares que se repartirán entre todos los allegados de quienes perdieron la vida a manos de los miembros del desaparecido grupo contrainsurgente, informaron en el periódico USA Herald.

El acuerdo se dio dentro del contexto del fallo de la Corte Federal de West Palm Beach en el que se reconoció para las primeras nueve víctimas una indemnización de 38,3 millones de dólares, de esta manera Wolf inició otra negociación y pactó la nueva cifra con el apoderado de Chiquita, Michael Cioffi, en un documento que suscribieron, explicaron en el informativo de televisión Noticias Uno, cuyo director Ignacio Gómez, logró develar ese entramado criminal con investigaciones periodísticas desde 2006.

Entre tanto en la emisora Caracol Radio destacaron que el rubro que se repartirá entre los allegados de las víctimas que representa Wolf dependerá de las categorías en que se les clasificaron, por un lado están los que obtuvieron el reconocimiento en la jurisdicción de Justicia y Paz como afectados por las acciones criminales de las AUC, entre 1997 y 2004, y los que no fueron declarados como tal por el mencionado tribunal de justicia transicional.

Los primeros, de esta manera, recibirán unos 3.400 dólares, que a cambio de la fecha equivalen a 13′900.000 pesos. A los que no fueron reconocidos por Justicia y Paz les darán 1.327 dólares, es decir unos 5′425.000 pesos.

Esto quiere decir que recibirán prácticamente una milésima parte en comparación con la indemnización que recibirán las primeras nueve víctimas por las que se dio el histórico fallo administrativo hace dos semanas, ya que cada uno recibirá 4,2 millones de dólares, unos 17.659 millones de pesos, puntualizaron en Noticias Uno.

En su cuenta de Facebook el abogado Paul Wolf argumentó que era la mejor negociación a la que se hubiera podido llegar con Chiquita Brands y sostuvo que sería un engaño tener mayores expectativas.

“Sé que algunas personas pueden sentirse decepcionadas por el monto del acuerdo, pero este fue el mejor momento para negociar y obtuve todo el dinero que pude. Creo que hay algunas expectativas falsas sobre los veredictos de dos millones de dólares otorgados por el jurado (sic)”, afirmó.

También anunció que en lo que viene de ese proceso se debatirá la adecuación de lo acordado con la Justicia en Colombia.

“En las próximas dos semanas, las partes expondrán argumentos legales sobre si los daños en la ley colombiana son una limitación a estos daños. Es decir, 25, 50 o 100 salarios mínimos por cada persona afectada. Esto probablemente reducirá el valor de los daños en un factor de 100 veces o más (sic)”, indicó.

Finalmente, reiteró que por eso se tenía que llegar a la conciliación, ya que podría ocurrir esa inminente decisión adversa.

“Antes de que esto suceda, me pareció que la mejor estrategia era tomar el dinero y salir corriendo. Tambien en la audiencia, el juez cancela el segundo juicio, que fue programado por medio julio. Seria demorada desde despues de la proxima apelacion de Chiquita. Es decir, dos años mas. Le recordaré que siempre es decisión del cliente aceptar un acuerdo. Si decide no aceptarlo, no está claro qué sucederá en el futuro”, insistió.

Representantes de más víctimas de paramilitares rechazaron el acuerdo

En Caracol Radio consultaron con grupos de abogados que representan a más de 4.000 víctimas de las AUC, en el Magdalena Medio antioqueño y el Urabá, quienes expresaron su rechazo por lo que se consiguió con el acuerdo que suscribió Wolf.

“Este ofrecimiento que está haciendo Chiquita a las víctimas a los clientes del señor Wolf nos parece completamente inadecuado y realmente paupérrimo. Tenemos entendido bajo el acuerdo que presentaron a la corte es que así nadie reclame, ni un solo cliente, el señor Wolf recibirá 4,2 millones de dólares en honorarios, es decir cerca de 18 mil millones de pesos”, citaron en el medio radial de las declaraciones de la abogada Victoria Mesa-Estrada.