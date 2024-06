Jenny López, la novia de Jhonny Rivera, reveló cuáles son las cirugías que se ha practicado

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, aclaró cuáles son las cirugías que se ha hecho - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

La joven cantante Jenny López, novia del artista de música popular Jhonny Rivera, ha demostrado ser un libro abierto con sus seguidores en todos los temas posibles, pero especialmente cuando se trata de dudas sobre su apariencia física.

Es por esto que a través de la dinámica de preguntas y respuestas, la joven volvió a sincerarse y hablar con sus fans sobre las cirugías estéticas que se ha realizado, revelando detalles que han generado un gran interés en las redes sociales.

Aunque Jenny López ha estado en el ojo público tanto por su carrera musical como por su relación con Jhonny Rivera, estas no son las únicas razones por la que la indagan, pues en varias oportunidades ha sido objeto de comentarios sobre su apariencia física debido a que muchas personas piensan que se ha sometido a procedimientos estéticos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jenny López no tuvo reparos en contestar las dudas sobre su apariencia - crédito @jennylopez_oficial/IG

La cantante ha recibido elogios, pero también ha enfrentado las críticas y especulaciones. Por ejemplo, una usuaria le preguntó si tenía bichectomía u otro procedimiento que la hiciera lucir delgada en su rostro y ella contestó que solo se ha hecho rinoplastia.

“No. Solo tengo rino, no tengo más cirugías en el rostro y tampoco me he inyectado nada”, indicó la joven artista.

López ha sido consistente en sus declaraciones, afirmando en varias ocasiones que su figura es resultado de su herencia genética y no de procedimientos quirúrgicos, en cuanto a su cuerpo meses atrás confirmó que se hizo aumento de busto, pero nada más.

Las cirugías de Jenny López - crédito @lareddelosfamosos/IG

La sinceridad de Jenny López ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes la admiran por su honestidad y valentía al hablar abiertamente sobre temas sensibles. “Eres un ejemplo de autenticidad”, comentó uno de sus fans en una de las fotos que ha posteado la artista. “Gracias por ser real y compartir tu verdad”, es otro de los mensajes que se pueden leer en su cuenta oficial.

Sin embargo, las redes sociales también han visto comentarios menos amables, a los cuales López ha respondido con la misma transparencia y firmeza que la caracteriza.

Desde que Jenny López y Jhonny Rivera hicieron pública su relación, han sido el centro de atención. La diferencia de edad entre ambos fue un punto de controversia que inicialmente los acechó, pero con el tiempo han demostrado ser una de las parejas más estables y queridas en la farándula colombiana.

Cuánto pagan Jhonny Rivera y su novia para viajar en avioneta privada

Debido a que los artistas han mostrado tener una agenda movida y llena de actividades, es muy corto el tiempo que tienen para movilizarse entre lugares y cumplir con todas las obligaciones. Es por esto que gran parte de las celebridades opta por alquilar aviones privados que los lleven a sus destinos sin contratiempos.

Este es el caso de Jhonny Rivera y su novia, Jenny López. Todo parece indicar que el vehículo en el que viajan junto a los músicos de su banda tiene un precio de 19.552.500.000 - 39.105.000.000 millones de pesos colombianos, según se pudo conocer con el nombre de la empresa que se vio en una publicación que compartió la cantante.

Se trata de Earca, una aerolínea de vuelos chárter de tipo comercial de pasajeros, la cual existe desde 1992 y, según la información publicada en su página web, cubre rutas nacionales y regionales desde los aeropuertos El Dorado en Bogotá; Olaya Herrera, en Medellín; Ernesto Cortissoz, en Barranquilla; y Gustavo Rojas Pinilla, en la Isla de San Andrés.

Jhonny Rivera reveló si usa potencializador sexual

Debido a que el cantante de música popular le lleva 30 años a su pareja, muchas personas le han preguntado detalles sobre su relación, el tema de celos y también por cómo manejan el tema de sexualidad y si necesitan ayudas.

A lo que el artista respondió sinceramente si ha usado pastillas o no para poder tener intimidad con su joven pareja.

“Ustedes no me van a creer, pero yo no me he tomado nunca esas pastillitas que dicen por ahí. En algún momento tendré que tomarla, eso no tiene nada de malo. La medicina existe y ese es un recurso” indicó Rivera.