Criminales rompieron pared en centro comercial de Bogotá para robar joyería

El nuevo robo a una joyería se presentó en Bogotá y aún no se tienen informes sobre los delincuentes - crédito Colprensa

Un nuevo robo millonario tiene en alerta a los propietarios de los locales de la capital del país, debido a que una banda delincuencial alquiló un local ubicado junto a una popular joyería; posteriormente, rompieron una pared e ingresaron al establecimiento comercial para llenar una maleta con los valiosos productos que allí se encontraban.

De acuerdo con el reporte de los afectados, los hechos se presentaron en la noche del viernes 21 de junio de 2024 en el pasaje City Bogotá, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 6 #12-78, donde los criminales alquilaron un local tres meses antes de cometer el delito en la Joyería Emporio.

Al llegar a abrir el local el sábado 22 de junio, los administradores se percataron de que había un enorme hueco en la pared, el cual fue abierto desde el local contiguo, en el cual los criminales rompieron la pared para entrar sin despertar sospecha alguna.

Una de las víctimas del robo relató lo sucedido a Citytv y dio a conocer que uno de los hombres se quedó en la jornada nocturna para romper la pared e ingresar a la joyería. Después, usó una maleta para guardas los objetos de valor que se llevó.

Los criminales salieron del lugar con las joyas dentro de una maleta - crédito Citytv

Al día siguiente, llegaron los cómplices del sujeto que pasó la noche en el lugar y, de inmediato, tomaron la maleta y salieron sin levantar sospechas, por lo que, al llegar, los dueños de la joyería se percataron de lo sucedido.

Las cámaras de seguridad del local demostraron que cerca de seis personas están involucradas en este robo, por lo que se espera que se inicie la investigación correspondiente, con el fin de que se logre dar con el paradero de los criminales.

“Nosotros hemos iniciado una serie de investigaciones. Ya tenemos información de dos de las personas que ingresaron”, declaró uno de los propietarios del local que denunció los hechos al noticiero local. Aunque ninguna de las personas afectadas reveló su identidad por motivos de seguridad.

Los delincuentes siguen actuando en toda la ciudad aprovechando cualquier descuido - crédito Colprensa

Entre tanto, se confirmó que los dueños de la joyería iniciarán un proceso en contra del administrador del centro comercial, con el fin de que responda por “arrendar a ladrones”, hecho que ha sido ampliamente rechazado por las demás personas que trabajan en el famoso pasaje comercial del centro de Bogotá.

Asimismo, se dio a conocer que las autoridades se encuentran adelantando las averiguaciones correspondientes para encontrar a los responsables de este robo que actuaron bajo una modalidad que se ha vuelto frecuente en el país.

Entre tanto, los ciudadanos han denunciado que la delincuencia continúa afectándolos, como es el caso del concejal Julián Triana, el cual fue víctima de un robo en el momento en el que se encontraba en el barrio Modelia.

El concejal confirmó los momentos de pánico que tuvo que atravesar - crédito @trianavjuli / Instagram

En medio de la denuncia, el concejal aseguró que los criminales lo abordaron para intimidarlo: “Me pegaron con una pistola, me rompieron la cabeza, tres hombres armados. Sentí el susto más grande que he sentido en toda mi vida”, explicó.

Del mismo modo, el concejal indicó que en ese momento se encontraba con unos amigos a los cuales les quitaron todas sus pertenencias de valor. Sin embargo, un vigilante que se encontraba en el sector se percató de lo ocurrido, por lo que intentó ayudarlos; lamentablemente, el guarda de seguridad resultó herido, debido a que los criminales le dispararon en varias oportunidades.

“No sabía si me habían disparado a mí, no sabía nada. No sentí el golpe tampoco de cuando me pegaron con la pistola, luego es que hago memoria de lo que pasó”, puntualizó Julián Triana en medio de un conmovedor relato.