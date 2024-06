Carolina Gómez respondió a comentarios que la comparan con Verónica Alcocer: “Qué cag…”

Carolina Gómez cambió de look y recibió comparaciones con la primera dama - crédito @carogomezfilms/Instagram

Carolina Gómez es recordada por haber sido parte de la tripleta de reinas de belleza que consiguieron llegar a la final de Miss Universo. Sin embargo, a la bogota la vida no le sinrió con el título de la mujer más bella en 1994, debido a los conflictos que enfrentaba en país en materia de seguridad y orden público, como lo han indicado exreinas como Paola Turbay.

La ex virreina universal sorprendió a sus seguidoires al publicar una fotografía en la que dejó evidencia del cambio de look al que se sometió. Sin embargo, no todos los cambios parecen ser positivos, ya que Gómez fue blanco de críticas y comentarios de sus seguidores que la comparan con Verónica Alcocer, primera dama de Colombia.

La exreina acompañó la postal en la que se aprecia su cambio de look con un texto en el que hizo referencia a la idea inicial de tomar el sol: “La idea era quitarme esta “rana platanerez” que me caracteriza porque el bronceado de azúcar pasó a mejor vida”…..pero el sol del fin de semana no colaboró!”, escribió en el pie de foto.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer en los que la comparaban con la primera dama de Colombia, por lo que respondió de manera jocosa y aseguró que “pimpearía” su estilo para evitar ese tipo de apuntes y que esperaba que de ahora en adelante la comparen con un personaje de la serie House of cards.

“Noj! La CAG*DA! Para venir a Colombia voy a “pimpear” el look para que no me comparen...ella es ella; yo soy yo. Hahaha! Pero bueno, no eI corte es muy parecido, si! AHORA TAMBIÉN es el mismo corte de Claire Underwood en “House of Cards”! Y que tal si usamos esa más bien? Digo no más”, escribió la también actriz, acompañado de varios emojis de carcajadas en el texto.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos afirmaron que no deberían comparar a la exreina con la primera dama del país. Entre los apuntes que destacan están: “Cómo se les ocurre semejante comparación, Carito es divina”; “qué descaro, Carito es elegante, inteligente, linda y glamurosa”; “las dos mujeres son muy bellas, pero no tienen punto de comparación”, entre otros.

Carolina Gómez habló sobre su edad

Carolina Gómez se destapó sobre su edad y reveló que los medios mienten sobre la información que publican de ella. “Siempre me ponen más años”. Además, la actriz y exreina habló sin censura sobre su vida sentimental afirmando que está pasando un excelente momento amoroso y confirmó que sí tiene pareja: “actualmente tengo un novio mexicano con el que todo va de maravilla”.

La actriz habló de este y otros temas en entrevista con la periodista española Eva Rey, en su programa Desnúdate con Eva, ya que lo primero que hizo fue aclarar el tema de su edad real, por el hecho de que si bien no son muchos los años de diferencia que le suman, a ella si le incómoda que se afirme que en este 2024 llegará al quinto piso. “Falso, desde hace más de tres décadas que vienen subiendo la edad. No voy a cumplir 50, se los juro que tengo 48, está en mí cédula″.

“Me gustar estar en papeles crudos y viscerales que nos permitan mostrar de lo que las mujeres somos capaces, por esto me le quito el sombrero a Sofía Vergara, porque aunque la vida de Griselda sea sobre el narcotráfico se está demostrando que las mujeres somos capaces y el mundo debe contar esas historias”, concluyó.