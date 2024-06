Reconocido actor colombiano reveló que fue abusado cuando tenía 13 años: “Yo debía estar feliz”

El actor afirmó que el episodio se registró cuando tenía 13 años - crédito Shutterstock

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2023 fueron reportados más de 12.000 casos por presunto delito sexual en la primera infancia y adolescencia, siendo una problemática que se sigue registrando en el país y sobre el que muchas familias tienen desconocimiento.

Uno de los puntos que genera más tabú en la sociedad son las denuncias registradas por adolescentes, principalmente del sexo masculino, ya que existe la percepción social de que los hombres no son abusados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Intentando crear conciencia en la sociedad, el actor Sebastián Gutiérrez, que recientemente participó en la novela Rigo y en La casa de los famosos, reveló en una entrevista que fue víctima de abuso sexual cuando era niño.

En diálogo con Diva Rebeca, personaje de Omar Vásquez, el actor de 24 años expuso sus sentimientos y las dudas que tenía sobre denunciar el caso debido a la educación que se le había inculcado.

Sebastián Gutiérrez reveló que fue abusado cuando era niño - crédito cortesía canal RCN

En primer lugar, Gutiérrez afirmó que la mujer que abusó de él era una amiga de su familia, que en una oportunidad encontró la forma de que estuvieran solos en su casa.

“En mi casa siempre se habló de todo. El sexo no fue un tabú. Sin embargo, a los 13 años hubo un abuso de una mujer hacia mí, una mujer 10 años mayor que yo. Se enamoró de mí, me empezó a buscar. En ese momento no lo veía como un acoso, me halagaba que una mujer mayor estuviera detrás de mí. Yo estaba muy pequeño, al punto de que esa persona logra llegar a mi casa, yo la recibo. Esa persona intenta abusar de mí. Gracias a Dios, en ese momento no se me paró”.

El actor reveló que en ese momento no entendió qué había pasado, puesto que tenía la percepción de que solo las mujeres podían ser abusadas; sin embargo, años más tarde entendió el daño psicológico que ese episodio le generó.

“Sí, hubo un abuso psicológico muy fuerte. Se repitió la situación con otras mujeres, pero gracias a Dios nos pillaron antes del acto. Todo eso me generó una vaina mental. Es muy difícil para un hombre concebirlo como un abuso. Uno tiene en la mente que el que abusa siempre es el hombre. No se suele ver una mujer abusando a un hombre. Tenía la presión de que yo debía estar feliz porque una mujer mayor, superguapa y superbella, quiera comerme. Yo no me di cuenta de que me pudrió la mente. Me llenó de mucho odio hacia las mujeres. Me volví supermujeriego”, indicó Sebastián Gutiérrez.

Gutiérrez indicó que ese episodio le hizo tener odio por las mujeres - crédito @sebasactor/Instagram

Por último, Gutiérrez indicó que ser actor desde muy joven, le permitió aumentar su odio contra las mujeres, protagonizando varias relaciones en las que terminó siendo infiel, pero destacó que esto cambió luego de que se refugió en la religión.

“Siendo actor desde pequeño siempre me pararon bolas. No fue difícil levantarme a una mujer. Ves a un niño que buscaba mujeres por Facebook y la que quería la tenía. Tuve una relación también donde me engañaron mucho. Me llenó de más odio. Tuve otra relación donde me hicieron y me hicieron mucho daño. Y ahí fue cuando decidí sanar mi relación con el sexo y las mujeres”, puntualizó Sebastián Gutiérrez.

Después de sanarse, Gutiérrez inició una relación con la bailarina y coreógrafa Diana Correa, en 2016, a quien conoció en un musical del que hacía parte. Tras cinco años de noviazgo, el 5 de marzo se casaron y hasta el momento afirman estar felices con su relación.