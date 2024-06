Nuevo remezón en gabinete de Petro: siete ministros dejarían sus cargos

Siete ministros de Gustavo Petro dejarían sus cargos en las próximas horas - crédito Colprensa

Inicialmente, la noticia fue confirmada por La FM, en Los Secretos de Darcy Quinn. La información allí difundida señala que los ministros que saldrán del gabinete son Agricultura, Educación, Transporte, Minas, Interior, Justicia y Vivienda.

Este nuevo remezón ministerial se da sobre el segundo año de gobierno para Gustavo Petro. Es otro de los tantos y masivos cambios que ha hecho el presidente en la nómina de su gabinete.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Estos cambios (no oficiales aún) no resultan del todo sorpresivos, si se tienen en cuenta las declaraciones del primer mandatario sobre la posibilidad de hacer cambios de ministros si estos no cumplen con su misiones y con los cambios prometidos por el Gobierno.