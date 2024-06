Jhonny Rivera se llevó susto cuando el avión en el que viajaba sufrió una falla técnica

El cantante debió regresar a tierra y cambiar de aeronave por una falla técnica - crédito @observando_ando/Instagram

Jhon Jairo Rivera Valencia, conocido artísticamente como Jhonny Rivera, es un cantante y compositor nacido en Pereira, Risaralda, el 23 de febrero de 1974. El músico se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana por sus canciones que narran historias cotidianas con un toque de humor y picardía.

Rivera inició en la música con un sencillo que lo lanzó a la fama bajo el título El dolor de una partida, después de haber experimentado una ruptura sentimental. Sin embargo, no fue hasta 2006 que tras grabar una colaboración con la cantante Lady Yuliana, su fama lo llevaría a recorrer diferentes países de Latinoamérica y Europa con el tema Empecemos de cero.

La música de Jhonny Rivera se caracteriza por su fusión de ritmos populares colombianos con elementos de música ranchera y pop. Sus letras, cargadas de historias de amor, desamor, alegría y picardía, conectan con una amplia audiencia de todas las edades como clases sociales.

El cantante se ha destacado por su carisma, humor y cercanía con su público, esto teniendo en cuenta que es un usuario activo de las redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su música, vida personal y emprendimientos. Recientemente, mientras se desplazaba en un vuelo desde Bogotá, Rivera confesó que la aeronave sufrió una falla técnica.

Debido al problema con el avión, este debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto El Dorado de la capital del país, según contó en sus InstaStories. Minutos más tarde, el cantante dejó ver a sus seguidores que ya estaban abordando de nuevo otra aeronave y se alcanza a ver que está acompañado de su novia Jenny López “no se preocupen que tenemos plan b y plan c”, terminó por decir el artista.

El cantante habló de la posibilidad de tener más hijos

Jhonny Rivera es uno de los artistas que mayor interacción tiene con sus seguidores en redes sociales, por lo que despierta interés sobre su vida y carrera musical. El cantante es padre de Andy Rivera, que también escogió el camino de la música, lo que llevó a que sus seguidores preguntaran por la posibilidad de tener más hijos con su actual pareja Jenny López.

“¿Vas a tener hijos o hijas?”, fue el interrogante que formuló la usuaria, y esta vez el compositor pereirano respondió acerca de convertirse en padre por segunda vez: “Eso yo no lo descarto, pero toca esperar para ver qué va pasando”, afirmó el cantante, dejando abierta la posibilidad de ampliar su familia en el futuro.

Esta declaración del artista despertó algunos comentarios entre sus seguidores, que afirmaron que Rivera está en edad de convertirse en abuelo y no de estar criando otro hijo que le daría más complicaciones. Entre los más destacados están: “Jhonny no más hijos, enfócate en tu carrera, en Jenny y en ayudar a Andy”; “Jhonny siendo padre a esta edad, ya está para que sea abuelo y no padre”; “tendría que preguntarle a la novia si quiere tener hijos con él”, entre otros.

Cómo se conoció con Jenny López

Rivera y López se conocieron gracias a su trabajo en común, pues ella se unió a la agrupación del cantante hace cinco años. Según López, el amor surgió de manera orgánica: “Fue un amor que se empezó a dar de manera muy orgánica”, reveló en el programa La Red, de Caracol Televisión.

Desde el inicio, la diferencia de edad fue un factor importante. El pereirano confesó que nunca había considerado a López como una posible pareja debido a su juventud y la fuerte protección de sus padres: “En mi mente no pasaba que le fuera a decir algo a ella porque ella es una niña muy cuidada por sus padres”, dijo Rivera.