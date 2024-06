En libertad mujer procesada por asesinar, presuntamente, a su bebé de 15 meses en 2022

Yenny Alexandra Higuera, procesada por el presunto infanticidio de su bebé de 15 meses en una playa de Santa Marta (Magdalena), quedó en libertad por vencimiento de términos. (Crédito: Infobae / Policía Nacional)

Tal como lo temía y denunció Edwin Guerrero, padre del bebé Samuel que fue hallado sin vida en una playa de Santa Marta en abril 2022, quedó en libertad por vencimiento de términos la madre del menor, Yenny Alexandra Higuera, que es procesada por presuntamente haberle causado la muerte al pequeño, como señala la investigación que llevan del caso en la Fiscalía General de la Nación.

Desde finales de mayo el progenitor del niño estaba denunciando en medios de comunicación que hubo varias dilaciones dentro de la judicialización de la mujer que llevaron a que nuevamente se encuentre en las calles, después de dos años de permanecer privada de la libertad en un centro carcelario, informaron en el periódico El Tiempo.

“La Fiscalía no pudo hacer las audiencias cuando el juzgado lo solicitó. El juzgado también da fechas muy largas, la próxima fecha de audiencias es el 30 de agosto (que corresponde al juicio). Es algo que a uno le parte el corazón porque la justicia no se dio y estas acciones injustas atraen más injusticia, porque todo el que le haga daño a un hijo ve el ejemplo y saben que pueden quedar en libertad”, citaron de las declaraciones de Guerrero en el diario bogotano.

De hecho, en el informativo de televisión Noticias RCN, el padre de Samuel señaló que no ha sentido un respaldo real por parte de las autoridades, empezando por las limitaciones que le impusieron para que pudiera visitarlo, lo que habría concluido en la tragedia.

“Después de que la Comisaría me reguló las visitas, Jenny se lo llevó para la ciudad de Santa Marta y tres días después el niño apareció ahogado y abandonado en una playa”, afirmó en ese noticiero horas antes de que el pasado 18 de junio le otorgaran la libertad a Higuera.

En Colombia se han tenido que realizar protestas ante los altos índices de impunidad frente a la violencia de todo tipo que sufren los niños, niñas y adolescentes. (Crédito: Colprensa)

Tras la decisión, Edwin Guerrero expresó su frustración y teme que Higuera intente fugarse para no responder por lo ocurrido.

“Hoy la muerte del niño queda en la impunidad. Es un desgaste todo lo que he sufrido, lo que he llorado. Todo el esfuerzo que he dado se da a la basura. Es una cobarde que se metió con un niño indefenso”, criticó en El Tiempo.

También denunció que la mujer podría tomar represalias contra él y su familia, por lo que de una vez señaló que si le pasaba algo, la hacía responsable a ella.

El bebé Samuel Guerrero falleció el 3 de abril de 2022 mientras estaba bajo el cuidado de su madre, Yenny Alexandra Higuera. No obstante, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, y con base en el material probatorio recopilado, se indicó que ella lo asesinó ahogándolo en el sector de Buritaca, en el corregimiento samario de Guachaca.

“La madre del menor llegó con el menor y presuntamente ingresó con él al mar y luego lo habría sumergido, hasta causarle la muerte, y posteriormente se alejó del lugar. El menor fue encontrado un día después en las playas de Buritaca. Según el dictamen médico legal, la víctima murió por asfixia y sumersión”, indicó en junio de 2022 Ricardo Romero Moreno, que en esa época era el director de la seccional del ente acusador en Magdalena.

Lo que motivó las acusaciones contra la mujer procesada fue su desaparición durante 15 días, hasta que se supo que se encontraba en Bucaramanga (Santander), donde se reunió con su madre para regresar a la capital colombiana.

Posteriormente, el 8 de junio, la mujer, enfermera de profesión, fue capturada y se le impuso medida de aseguramiento, siendo privada de su libertad en un establecimiento carcelario tras imputársele el delito de homicidio agravado por el presunto crimen de un menor de 14 años. No obstante, Higuera no aceptó el cargo y afirmó que se trató de un “hecho infortunado”.

“Estaba en la orilla del mar y un bicho me picó. Del desespero yo solté al bebé para revisarme y matar al animal. Instantes después me percaté que mi hijo no estaba, el mar se lo había llevado y no pude rescatarlo. Todo fue un accidente”, aseguró en su momento en el periódico regional El Heraldo.