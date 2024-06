Martha Isabel Bolaños reveló lo que gana por cada repetición de ‘Yo soy Betty, la fea’

La actriz compartió una fotografía de cuando concurso en un certamen de belleza -crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños, actriz reconocida por su papel como Jenny García o La Pupuchurra en la telenovela Yo soy Betty, la fea, reveló detalles acerca de la remuneración que recibe cada vez que el Canal RCN hizo la retransmisión de la novela creada por Fernando Gaitán y que por estos días volvió a ser emitida para celebrar los 25 años de su publicación original y como preámbulo al lanzamiento de su continuación en Prime Video, el próximo mes de julio.

A la fecha, Yo soy Betty, la fea ha sido emitida en más de 180 países y continúa siendo un éxito en cada repetición. Sin embargo, solo hasta hace unos 15 años los actores y actrices perciben ganancias por esta vía, producto de la aprobación de la Ley Fanny Mickey, que regula la remuneración por las retransmisiones, estableciendo que los canales, operadores de cable y plataformas de streaming están obligados a abonar un porcentaje de sus ingresos publicitarios. De este modo, el elenco de novelas como Betty la fea percibe ganancias por estos reestrenos.

En una reciente entrevista con El Colombiano, la vallecaucana se refirió al tema, y aunque no dio cifras concretas, sí confirmó que recibe ganancias por cada retransmisión, por más que no sean tan grandes. “Sí se recibe ‘alguito’ por la repetición, pero no es mucho, es una pequeña remuneración por cada vez que se repite”, afirmó la actriz.

Yo soy Betty la fea volvió al aire en 2024 para celebrar los 25 años de su estreno original - crédito Canal RCN

Para el mismo medio se pronunció Julio César Herrera, otro de los miembros del elenco. Este explicó que gracias a la ley Fanny Mickey se estipula que los recursos generados por estas producciones de cine y televisión se dividen en administración (20 %), distribución (70 %) y bienestar social (10 %). Los pagos al gremio de actores y actrices se incluyen en el segundo grupo.

Desde que la telenovela regresó al aire, volvió a figurar entre los programas más vistos por los colombianos. A lo largo de la última semana el portal Kantar Ibope Media confirmó que la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello estuvo rondando el quinto lugar, promediando entre 4,5 y 5 puntos de audiencia, algo notable para una repetición y evidencia del arraigo que todavía conserva la producción, luego de tantos años y tantas repeticiones.

Martha Isabel Bolaños habló de los reality shows y su meta de desligarse de la ‘Pupuchurra’

Martha Isabel Bolaños quedó con ganas de otro 'reality' luego de su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía Canal RCN

Pero pese al éxito de la telenovela, para la caleña el paso del tiempo le hizo difícil desligar su propia persona del personaje coqueto que la puso en el recuerdo de los televidentes. Incluso en varias oportunidades ha pedido en redes sociales que no la llamen Pupuchurra, cosa que dejó reacciones algo divididas en su momento.

Sobre el tema, Martha habló durante su paso por La Tele Letal, el programa de Red + conducido por Martín de Francisco y Santiago Moure. Allí habló de su experiencia en los reality shows, y en particular del impacto que tuvieron en su intención de desmarcarse de la Pupuchurra, explicando que desde ese papel muchos de sus personajes solían ser, como ella los describió “coquetas, mujer sexi, femme fatale, la amante”.

“Siento que con el reality [La casa de los famosos Colombia] pude desencasillarme un poquito. Ahora soy Martha”, afirmó luego de terminar su participación en el reality show.

Pese a ello, no pudo evitar recordar sus conflictos con los otros participantes a lo largo de las semanas, especialmente con los Papillentes. “Siento que tengo un carácter fuerte, yo me paro en la raya y cuando siento que creo en algo voy a fuego. Más me di cuenta de que nunca estuve cerca de reaccionar mal. Claro que respondí, claro que me defendí, pero nunca quise explotar”, afirmó.

La actriz aseguró que a menudo los conflictos provenían de los señalamientos que le hacían sus contrincantes. “Sentía que me ponían adjetivos que yo no soy. Entonces insistían en que yo era una morronga, pero cuando salgo y veo los videos digo ‘¿qué es esto?’. Lo que yo viví adentro si fue acoso. Fue una cosa sistemática, y me la tenían montada de algún modo”, explicó.