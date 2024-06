Karen Sevillano fue obligada a cancelar evento con sus seguidores por irregularidades en documentos legales y permisos

Karen Sevillano había planeado una reunión con sus seguidores, pero por temas legales tuvo que cancelarlo - crédito ViX

La creadora de contenido Karen Sevillano y reciente ganadora de La casa de los famosos, se vio envuelta en problemas legales cuando intentaba hacer un evento con sus seguidores en Cali para agradecerles el apoyo durante todo el programa y la final.

“Hola chicos. Estamos emocionados de invitarlos a nuestro evento, donde los queremos ver luciendo su camisa naranja favorita. Además de disfrutar de actividades divertidas. No se olviden de los premios que los esperan. Prepárense chicos, los esperamos. No Falten”, le dijo la influencer de 27 años a sus seguidores por medio de redes sociales.

Sin embargo, la caleña no pudo llevar a cabo su reunión con sus fans por problemas legales y permisos que le exigieron a Sevillano para poder hacer un evento de esa magnitud en Cali.

“Resulta que yo quería hacer un evento en el que yo pudiera compartir con todos ustedes, pero me dijeron que tenía que sacar unos permisos en la alcaldía y la gobernación que yo no sabía”, explico Karen desde sus redes.

La creadora de contenido aseguro que se confió por la cantidad de gente que se reunió a ver la final de La casa de los famosos en su ciudad natal. “Como yo vi que el lunes todo el mundo se reunió, pues no, mami, eso no es así de sencillo, yo no sabía que se necesitaba tanto papeleo para reunirnos en una cancha”.

Karen asegura que pensó que no tendría problemas para reunirse en una cancha con sus seguidores - crédito - @karensavillano / Instagram.

Sevillano aseguró que no dejará de celebrar con sus seguidores por el cariño que les tiene y el esfuerzo de hacerla ganar la primera temporada del programa. Ella confirmó en sus redes que está planeando hacer el evento el sábado 6 o domingo 7 de julio, cuando ya tenga todos los permisos y papeleo correspondiente.

La figura de redes sociales aprovechó sus historias en redes sociales para recordarle a su público que el evento no se realizaría en la fecha acordada. “paso a informarles por aquí que lo de mañana se aplaza, yo estoy pensando en hacerlo el otro fin de semana (6 de julio), pero yo no sé cuánto se demore ese permiso”, la ganadora del programa le pidió ayuda a sus seguidores para contactar a una persona que trabaje con esos permisos en la ciudad de Cali.

“Si puedo tener un contacto más cercano o directo con alguien pues se lo agradezco y alguien que me pueda explicar bien como es la cosa. Y aquí super entristecida porque yo todo el día me la pasé volteando con eso, varios cantantes que me escribieron, los tengo de testigo que se querían presentar y yo le dije que sí, para podernos reunir con la gente y al final no va a ser posible, por favor, roten la información”, dijo.

La caleña explicó en sus redes sociales que por falta de documentación legal el evento se tuvo que posponer - crédito - @karensevillano /Instagram.

Se espera que este evento organizado por la influencer sea grande y atraiga varias celebridades y cantantes de la ciudad, tal como lo expresó ella en la historia que subió a Instagram.

Sevillano aprovechó el momento de la aclaración de su evento para responder a ciertos comentarios de odio que se burlaban de su cabello durante el tiempo que ella estuvo en el programa y pudo responder hasta el día en que fue la ganadora oficial.

La caleña muestra como es su cabello sin extensiones respondiendo a los insultos de los que la criticaron durante el programa - crédito - @karensevillano / Instagram.

“Me estaba quitando las extensiones muchachas y mire, mire, ahora que tengo mi teléfono me he topado con gente dizque si que calva. ¿Clava yo?”, comentó mostrando como se ve su cabello sin extensiones y mientras mueve la cabeza.

Durante la estadía de Karen en La casa de los famosos Colombia, varios de sus haters en redes sociales se burlaron de su cabello sin extensiones llamándola calva y creando memes sobre su aspecto físico, burlas que hasta ahora la ganadora caleña puede hacerles frente.