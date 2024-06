Andrés Parra reveló sus exigencias antes de firmar para una nueva producción

Andrés Parra reveló cuales eran sus exigencias a la hora de firmar contrato para una nueva producción - crédito Caracol Televisión

Reconocido como uno de los actores colombianos con mayor proyección a nivel internacional, Andrés Parra completa una carrera actoral de más de dos décadas en la que osciló constantemente entre el drama y la comedia. Sus papeles en Escobar, el patrón del mal, El comandante, El robo del siglo, El presidente, Los Protectores o María Magdalena le ganaron reputación como un intérprete muy versátil a la hora de dar vida a personajes variados por su trasfondo histórico o por ser creaciones originales en las que el caleño desplegó todos sus recursos interpretativos.

El actor causó revuelo al pasar por Impresentables, el espacio radial de Los 40 conducido por Roberto Cardona, Valentina Taguado y Pipe Florez. Fiel a la costumbre de las entrevistas que alberga dicho programa, Parra habló de su carrera profesional y personal, incluyendo la historia detrás de la escena que compartió con Lionel Messi en la segunda temporada de Los Protectores, y la revelación de que el astro argentino estaba al tanto de su trabajo por su papel interpretando al capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Entre las revelaciones que captaron la atención de los usuarios de redes sociales, destacó la de sus exigencias a la hora de firmar un contrato para formar parte de una producción televisiva o de cine.

Ante la pregunta formulada por Valentina Taguado, el actor dijo: “Si usted quiere que yo trabaje para usted, necesito un lugar donde yo pueda hacer ‘popó’, tranquilo. Sin tener que meterme a un lugar con fósforos, velones, vírgenes, incienso. Que yo pueda cagar tranquilo, con pañitos húmedos. Un ‘motor home’ donde yo pueda esperar, echarme un motoso. Carro, que me recojan y me lleven a la casa. Yo trabajo 12 horas y descanso 12 horas. Y doy mi máximo”.

En cuanto a la comida, Parra reveló no ser particularmente exigente. “Yo como en el catering con todo el mundo. En esos catering dan de todo”, respondió el actor con absoluta naturalidad. Parra también confirmó que cuando estas situaciones no se han cumplido como él espera – sobre todo en lo que se refiere a las horas dedicadas al set de grabación – ha abandonado las grabaciones.

Las curiosas propuestas que le han hecho a Andrés Parra por su personaje de Pablo Escobar

El tema de su personaje más reconocido no faltó en la conversación. Inicialmente se le preguntó si se sentía fastidiado por las preguntas sobre esta caracterización y el actor respondió que no. Con relación a los memes que protagoniza, Parra expresó que probablemente era él quien cansaba a la gente. “A mi todo el tiempo me escribe, me piden que le mande un audio amenazando a la mamá… Yo creo que es el público que está cansado, yo no”, aseguró.

Por el personaje, Parra confesó que tuvo una invitación por parte de un famoso artista de reguetón, cuya identidad que prefirió no divulgar, y que lo invitó a abrir una de sus presentaciones vestido como El Patrón. De hecho, le ofrecieron una fuerte suma de dinero si realizaba una gira vestido como Pablo Escobar en varias ciudades del estado de Sinaloa, México.

“Me iban a dar 200 mil dólares en efectivo. Pero el único problema era que tenía que ser en efectivo. Pero yo le decía: ‘¿Y qué, me meto los billetes dentro del culo o qué? Es que qué hacía yo ahí. Y Yo le decía a mi esposa: ‘Qué tal que yo me vaya y en la madrugada a un guevón de esos se le estalle la pepa y me diga que me empelote, me toca empelotarme’”, reveló el actor, que se mostró tajante en su decisión de rechazar la oferta.