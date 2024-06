Paola Rey confesó que quien cocina en su casa es su esposo: “Yo llegó a estudiar juiciosa”

Paola Rey habló de su participación en 'MasterChef Celebrity' - crédito @paolareyactriz/Instagram y cortesía Canal RCN

Paola Rey, ganadora del primer pin de inmunidad en la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia 2024, se confesó sobre sus puntos débiles en la competencia culinaria, pues aseguró que no tiene mucha experiencia en la cocina. “De reconocer que quien se encarga de cocinar es casa es mi marido”, reveló.

Aun así, la actriz santandereana de 44 años de edad tomó ventaja sobre sus compañeros y aseguró su lugar una semana más en gracias a que salió vencedora en la primera prueba culinaria. “Es un reto difícil”.

La actriz recordada por sus actuaciones Las detectivas y el Víctor, Sala de urgencias y Las muñecas de la mafia 2 destapó uno de sus mayores secretos sobre su vida en pareja, pues compartió con su público que quien se encarga de cocina en su casa es su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas con el que tiene dos hijos llamados Oliver y Leo.

Paola Rey reveló su especialidad a la hora de cocinar en 'MasterChef Celebrity' - crédito @entretenimientorcn/Instagram

En conversación con la sección en entretenimiento de Noticias RCN, la actriz nacida en San Gil, Santander, sorprendió al contar cuál es su especialidad a la hora de cocinar, pues aseguró que era “comer”.

“Tengo que reconocer que el que cocina en mi casa es mi esposo, a él le fascina cocinar, entonces será o no será, pero es que mi familia ama MasterChef y apenas les conté que estaba esta posibilidad, todos fueron como sí tienes que estar… Aunque sé que me voy a tener que esforzar mucho”, manifestó la famosa actriz.

Por otra parte, Paola que aceptó el reto de entrar a la cocina de MasterChef Celebrity por darle gusto a su familia mencionó que a lo largo de la competencia ha ido descubriendo para qué es buena. “Tengo que aceptar que me demoré en tomar la decisión final, porque tenía mucho miedo, no obstante, mi familia es super seguidora de este formato y en cuanto se enteraron de que la propuesta estaba sobre la mesa me animaron mucho para que me decidiera”.

Paola Rey habló de sus ventajas y desventajas en 'Masterchef Celebrity Colombia 2024' - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

“Acepté la oferta y empecé a prepararme, a estudiar todos los días y tengo que reconocer que soy muy juiciosa; yo llego todos los días después de trabajar a estudiar, al día siguiente igual y fines de semana lo mismo. Entonces, sí puedo decir que durante todo este tiempo que llevamos grabando MasterChef he aprendido mucho”, señaló Rey.

El rol de ‘villana’

Después de que ganara el codiciado pin de inmunidad, el primero de esta temporada, los jurados de MasterChef Celebrity: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, asignaron la primera tarea como “villana” a la actriz Paola Rey.

Luego de haberse convertido en la primera ganadora del pin de inmunidad tuvo la responsabilidad de mover las fichas a su favor y empezar a jugar estratégicamente dentro de la competencia al ser la encargada de asignar el corte de la proteína con la que trabajarían las parejas que cocinaría en esta ocasión.

Paola Rey designó las piezas de pollo que usarían los famosos en la prueba por parejas del segundo episodio de 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

A Paola Rey, el chontaduro, típico fruto del pacífico colombiano, le dio su primer triunfo, pues lo que en principio fue un reto, pasó a ser su as bajo la manga.

La prueba consistía en preparar un buen bizcocho e integrarlo con la fruta que cada celebridad tenía, en el caso de la actriz, Paola Rey, asumió la prueba con una fruta algo complicada de añadirle a su brazo de reina, nada más y nada menos que el chontaduro.

Pese a la complejidad del reto, la actriz lo asumió con mucho profesionalismo, pues logró preparar el brazo de reina más bonito, estéticamente hablando, ya que su color y textura se veía como si el postre fuera de una gran repostera, además, logró balancear los sabores al gusto de los chefs y, por eso, se llevó el primer pin de inmunidad de la temporada 2024.

Paola Rey deslumbró a los jurados de MasterChef Celebrity y se quedó con el primer pin de inmunidad - crédito Canal RCN

Luego de deliberar su decisión, los chefs le dieron el primer pin de inmunidad a Paola Rey y ella sorprendida frente a sus compañeros, recibió con orgullo esta victoria, pues para ser su primera preparación y con una fruta complicada como el chontaduro, demostró que irá por buen camino durante la competencia.