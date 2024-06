El jurado y Claudia Bahamón se metieron a la cocina en ‘Masterchef Celebrity’: ya se dieron los primeros roces

Los ganadores del pin de inmunidad fueron los responsables de dar forma a la segunda prueba por equipos de 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Las luces se encendieron y las puertas se abrieron en el tercer episodio de Masterchef Celebrity. Con cinco delantales negros (Franko Bonilla, María Fernanda Yepes, Marcela Gallego, Andrés Toro y Nina Caicedo), la próxima prueba se presentaba como una oportunidad para salir de la nominación.

La prueba inició con la presencia de los tres ganadores del pin de inmunidad, a quienes se les asignó la tarea de formar tres equipos, identificados con los colores de su elección. Paola Rey (rosado), Catherine Ibarguen (morado), y Jacko (azul) formaron sus equipos, pero no serían los encargados de liderarlos, pues una vez los armaron, la presentadora Claudia Bahamón confirmó que ninguno de ellos tomaría parte de la prueba. De hecho, ellos serían los encargados de juzgar los platos sin saber quién los preparó.

Los ganadores (en particular si se trataba de participantes con delantales negros), dejarían de estar nominados. En esta oportunidad fue el jurado de chefs (Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiria) los encargados de capitanear a los equipos, también por elección de los salvados. De este modo, así quedaron divididos los equipos:

El equipo rosado, creado por Paola Rey tuvo a Alejandro Estrada, Conny Camelo, Roberto Cano, Victor Mallarino y Ricardo Henao, con Rausch como capitán.

El equipo morado, creado por Caterine Ibargüen contó con Martina La Peligrosa, Juan Pablo Llano, Camilo Sáenz, Nina Caicedo, Andrés Toro con Adria como capitana.

El equipo azul, creado por Jacko contó con Carolina Cuervo, Gabriel Murillo, Vicky Berrío y Brian Moreno con Nicolás de Zubiria como capitán.

A ellos se les sumó el equipo verde, conformado por los participantes restantes, (Maria Fernanda Yepes, Franko Bonilla, Dominica Duque, Ilenia Antonini) capitaneado por Claudia Bahamón.

Divididos en cuatro equipos, se desarrolló el tercer episodio de 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Al equipo rosado le tocó cocinar un bofe de res. Al equipo azul, lengua de res. Al morado, higado; y al verde, estómago. Mientras los equipos rosado y azul funcionan con más coherencia a la hora de dividirse tareas, el equipo morado y en especial el equipo verde vieron más problemas.

La propia Claudia reconoció que era difícil dirigir una cocina si no tenía la posibilidad de probar lo que estaban preparando sus dirigidos, pues estaba prohibido por las reglas de la prueba. Por esa razón le pidió ayuda a Adrià, que no se cortó a la hora de darles algunos consejos para que su preparación fuese adecuada.

La mexicana, que entró para esta temporada en sustitución de Christopher Carpentier, no tardó en ganarse la admiración y respeto de los participantes gracias a su carisma y confianza a la hora de dar su punto de vista. Pero la inexperiencia de la huilense al no ser chef generó que María Fernanda Yepes se previniera para no perder la prueba, al punto que la presentadora manifestó que la actriz “siempre tenía un plan B” a todo lo que ella pedía. Eso también produjo cierta tensión entre el equipo verde, particularmente entre Franko y María Fernanda cuando faltaban pocos minutos para el final, pues estaba preparando un plato distinto al que Claudia sugirió.

Maria Fernanda Yepes no ocultó su desconfianza frente al liderazgo de Claudia Bahamón en la prueba por equipos - crédito Canal RCN

Cuando los salvados probaron los platos, comenzaron con el hígado que preparó el equipo morado. Paola, Jako y Caterine elogiaron la presentación del plato, pero las reacciones fueron divididas. Inicialmente, la actriz mostró dudas frente al sabor, Caterine elogió el sabor y Jacko atinó a que se trataba de un hígado, pero al probarlo con la salsa acompañante, los tres le dieron su aprobado al plato.

El siguiente plato fue la preparación del estómago del equipo verde. Nuevamente, valoraron positivamente la presentación, Jacko elogió la textura de la carne y el humus con el que lo acompañaron. Catherine valoró positivamente el sabor, y Paola elogió el equilibrio entre dulce y salado. Luego llegó el turno del equipo azul y su lengua. Catherine cuestionó más la preparación de la carne, asegurando que quedó “muy chicluda”, pero le gustó la salsa. Paola y Jacko fueron más elogiosos con la preparación.

La última preparación juzgada fue el bofe del equipo rosado, que consistió en un estofado acompañado con arroz y curry, que los tres jurados valoraron positivamente. Tras volver a la cocina, comentaron que fue una responsabilidad enorme debido a que se trataba de partes de la res no tan convencionales, Claudia remarcó que este jurado era muy fiel televidente de Masterchef Celebrity por los conceptos que manejaron.

El puntaje de la tercera prueba quedó de la siguiente manera:

Equipo rosado: 9,6 puntos

Equipo azul: 9,1 puntos

Equipo morado: 8,9 puntos

Equipo verde: 8,8 puntos

De este modo, Marcela Gallego se quitó el delantal negro, Franko Bonilla, María Fernanda Yepes, Andrés Toro y Nina Caicedo lo retuvieron, y para el cuarto episiodio lo portarán también Dominica Duque, Ilenia Antonini, Martina La Peligrosa, Juan Pablo Llano y Camilo Sáenz.