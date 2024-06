Así extorsionaban con videos a comerciantes en Barranquilla: “Bala pa’ usted y pa’ sus hijos”

Las autoridades incautaron panfletos extorsivos en medio de la captura de los cuatro presuntos delincuentes - crédito Colprensa

El 21 de junio de 2024, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de cuatro presuntos extorsionistas en el barrio Las Nieves, ubicado en el suroriente de Barranquilla. Los sujetos detenidos fueron identificados como Alfredo Luis Martínez Caballero, Iván Dionicio Pérez Barón, alias Godzilla; Jhonatan Jose Mendoza Toscano, alias El Calvo; y Jhon Freddy Ortiz Gonzales, alias El Viejo.

Al parecer, los sujetos se dedicaban a intimidar y extorsionar a comerciantes de la ciudad, haciéndose pasar por delincuentes de varias organizaciones criminales para cada caso particular. Además, ya tienen varias anotaciones judiciales por otros delitos como lesiones culposas y concierto para delinquir, además de extorsión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Policía Metropolitana, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad (Gaula), capturó a los presuntos delincuentes cuando se desplazaban en una motocicleta y en un taxi. En el operativo, hallaron 20 panfletos extorsivos, además de un artefacto explosivo y celulares.

Los hombres capturados se hacían pasar por integrantes de varias organizaciones delincuenciales, incluida los Costeños Rastrojos, para extorsionar - crédito Colprensa

Luego de su detención, fueron divulgados videos de tres estos hombres, en los que lanzan amenazas a los comerciantes que eran sus víctimas de extorsión. En una de las grabaciones conocidas por El Heraldo, dos de los sujetos se identificaron como integrantes de la organización criminal los Rastrojos Costeños, comandada por Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Óber.

“Buena tarde, Dios lo bendiga. De parte del Negro. Que si no te pones las pilas hoy, no hay un acuerdo hoy, bala pa’ usted y pa’ sus hijos”, señaló uno de los hombres encapuchados, que además llevaba unas gafas oscuras. Ambos mostraron en la grabación dos pistolas para intimidar a las víctimas de extorsión.

Algunos de los hombres detenidos afirmaron en un video estar bajo el mando del Negro Óber, líder de los Rastrojos Costeños - crédito Colprensa

En otro video, un hombre armado, pero sin capucha que cubriera su rostro, lanzó otra amenaza. “Estás hablando con la gente dura, no creas que estoy de ‘bolita de coco’, oíste, párale bolas, te puedes ganar un numerito de estos sin coger una rifa”, aseguró el hombre, que apareció sosteniendo un arma en cada mano.

De acuerdo con el informativo Zona Cero, uniformados del Gaula encontraron el material en los celulares incautados en el operativo de captura. Los videos fueron presentados en la audiencia de formulación de imputación que se llevó a cabo el 21 de junio de 2024, donde los cuatro hombres, detenidos por los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego y falsedad en documento público, comparecieron.

Las extorsiones del Negro Óber desde La Picota

En Barranquilla, la ciudadanía y en especial los comerciantes están asediados por las extorsiones que alias el Negro Óber sigue perpetrando desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece recluido. En una grabación divulgada en redes sociales se le escucha amenazar a una persona por no hacer entrega de un dinero.

El Negro Óber sigue extorsionando desde la cárcel - crédito @ColombiaOscura/X

“Después de que le bajé los $10 millones, señor, ¿oyó? Mañana no quiero errores con mi dinero al medio día, le agradezco, porque... bueno, pues, que descanse hermano”, aseveró el señalado criminal desde la prisión. En otra de las grabaciones asegura que estar privado de la libertad no le impide seguir con sus acciones delincuenciales. “Que yo esté preso no le impide que me pague las extorsiones”, dijo.

“Un minucioso proceso investigativo adelantado por el Gaula durante seis meses permitió a los uniformados determinar que alias el Negro Óber, en búsqueda evitar el accionar de las autoridades, enviaba emisarios hasta los diferentes sectores comerciales de la ciudad para entregar panfletos amenazantes y celulares, a través de los cuales se identificaba como el Comandante Sombra. A través de esta forma les exigía dinero a sus víctimas para no atentar contra sus vidas, la de sus familiares, empleados u establecimientos de comercio”, explicó el general Herbert Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.