Mujer torturada, asesinada y decapitada en el Atlántico habría sido parte de un “ritual satánico”

La Fiscalía Seccional Atlántico imputó cargos de homicidio agravado y tortura a David Zamora, alias El Chamo, de 24 años, por ser el principal señalado del trágico y siniestro asesinato de Lilia Rosa Pertuz Castro, una caribeña de 26 años, y madre de 5 hijos que fue decapitada tras ser citada por unos hombres a una vivienda del municipio de Santo Tomás.

El crimen, que ocurrió el 14 de junio en una zona no tan poblada de la zona, fue descrito por las autoridades como sumamente brutal y perturbador, según publicó el medio local El Heraldo.

El hallazgo del cuerpo decapitado de Pertuz Castro tuvo lugar en una vivienda del barrio Buena Esperanza, luego de que vecinos de la vivienda en la que ocurrió la horrorosa escucharan gritos y ruido de música. De acuerdo con las versiones reveladas por los portales informativos regionales, la víctima presentaba múltiples signos de violencia y estaba atada a una silla con sogas amarradas a sus extremidades.

La cabeza de Pertuz fue hallada detrás de una caneca volteada hacia el suelo, en la habitación en la que habría ocurrido la tenebrosa escena. Pero también hay registros fotográficos en manos de las autoridades en los que aparece una mancha de sangre importante que quedó en el suelo del exterior de la vivienda.

Un ritual satánico

Las primeras informaciones divulgadas apuntaban a un asesinato que se habría dado por la negativa de la mujer a pertenecer a una banda. De hecho, hay hay varias hipótesis sobre las cuales se especulan las razones por las que la mujer acudió al lugar de los hechos, citada por los hombres.

No obstante, como reveló El Heraldo, durante la audiencia de imputación en el Juzgado Segundo de Soledad, se incluyó la teoría de que las torturas y la decapitación se habrían dado en un contexto de un ritual satánico.

El medio informativo afirmó que fuentes judiciales habían dado a conocer que los “elementos expuestos en la diligencia” indicaron dicha posibilidad. Esta diligencia se desplegó de manera virtual y se decidió mantenerla en privado para proteger a terceros.

Las investigaciones preliminares también sugieren que el homicidio podría estar relacionado con un supuesto feminicidio, dado que Zamora y Pertuz Castro mantenían una posible relación sentimental. Nubia Helena Pedrozo Quintero, amiga cercana de la víctima, indicó al portal de noticias que la víctima la llamó el 13 de junio insistiéndole que la acompañara al lugar donde finalmente fue encontrada sin vida.

“Ella me llamó y me dijo que fuera para su casa como a las 5:00 de la tarde, pero yo no fui porque me sentía mal, tenía dolor de muela”, explicó la amiga, quien también dijo que alias El Chamo tienía una mirada “extraña”.

David Zamora, el presunto asesino

“El Chamo” había sido arrestado luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de la mujer, y la decisión de legalizar su detención fue tomada por un juez de control de garantías el fin de semana del 15 de junio. Durante la audiencia, la Fiscalía resaltó los pormenores del caso, que incluyeron las circunstancias aterradoras en las que fue encontrado el cuerpo de Pertuz Castro y la naturaleza del presunto componente ritualístico.

Sobre el hombre, otra de las declaraciones clave vino directamente de Pedrozo Quintero, quien detalló que la relación entre Zamora y Pertuz Castro era compleja. Según su testimonio, Lilia Pertuz Castro parecía estar considerando la posibilidad de mudarse y que Zamora tenía un marcado interés amoroso en ella. “Él siempre pasaba metido en su casa, además de que tenía una mirada como extraña, como si se drogara”, testificó.

Pedrozo Quintero también comentó que había rechazado avances no deseados por parte de Zamora. “Él intentaba sobrepasarse conmigo, pero yo le ponía freno”, agregó. Estas declaraciones subrayan un entorno de tensión y potencial peligro que culminó en el brutal asesinato de Pertuz Castro.