La divertida respuesta de Aida Victoria Merlano a la ausencia de Westcol en sus publicaciones

La relación que sostienen Aida Victoria Merlano y Westcol es una de las más comentadas en redes sociales, esto debido a las constantes críticas que reciben de parte de Yina Calderón. Sin embargo, los seguidores de la joven barranquillera han estado atentos a cada uno de los movimientos que hace la pareja y se percataron de un hecho que despertó dudas.

Recientemente, el streamer publicó un video en el que se veía en pantalonetas disfrutando del calor que ofrece por estos días la ciudad de Miami. Sin embargo, Westcol apareció rodeado de sus amigos, mientras Merlano Manzaneda aparentemente continuaba en territorio colombiano, lo que despertó dudas de una aparente separación.

La joven hija de la excongresista detenida por aparente compra de votos en las elecciones de 2018, decidió abrir la famosa caja de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, aprovechó para despejar algunas dudas sobre su situación judicial, así como de su vida privada y los proyectos que tiene en materia de creación de contenido.

Una de las preguntas que llamó la atención de Aida Victoria tenía que ver con su relación con Westcol y el motivo por el que no está al lado del antioqueño en los Estados Unidos: “¿Por qué no fuiste con Westcol, Aida?”, fue el interrogante que lanzó el curioso internauta.

A lo que respondió: “Nena, porque pa’ alcanzarlo me iba a tocar irme por México y que me cruzara un coyote. No ves que yo no tengo visa. Te das cuenta de que esos gringos se fresean muy fácil y no puede uno tener un problema legal porque no lo quieren dejar entrar”.

La respuesta despertó risas entre los seguidores de Aida Victoria, debido a que la influencer apareció con diferentes productos en su rostro, mientras realizaba sus acostumbradas rutinas de cuidado para la piel. Entre los comentarios destacan: “Jajaja ‘un pequeño problema legal’ … Sí mana, bien pequeño”; “jajajajja me encanta! Así toca ser en la vida hacerle bullying a los problemas”; “Aida siendo Aida jaja”; “jajaja esa es la actitud, por pendejadas no lo dejan entrar a uno”, entre otros.

Esto dijo sobre su condena de 13 años

Tiempo después de que el Tribunal de Bogotá ratificará y aumentara su condena, la influencer de 24 años de edad rompió su silencio en la mañana del miércoles 17 de abril, y además de ratificar que no tenía conocimiento sobre el plan de su mamá de fugarse, reveló que no habla de “cómplices” porque teme por su vida.

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, de W Radio, la creadora de contenido aseguró que su condena fue una decisión de la justicia colombiana para “hacer un show mediático y bajar la presión” de la cinematográfica fuga de su mamá.

“Siento que se reunieron y pensaron ¿Cómo hacemos para mostrar un resultado? Vamos a meter presa a Aida Victoria, pero para meterla presa necesitamos ponerle un delito que sea muy grave, instrumentalización de menores. Eso, por el único hecho de que mi hermano y yo estábamos en el mismo lugar en el momento de los hechos y que él era menor de edad”, afirmó Aida Victoria a la cadena radial.

Además, contó a la emisora que de hecho ese día ella y su hermano ya habían abandonado el consultorio odontológico, cuando se enteraron de que su madre se había fugado. “Yo me entero de que mi mamá se fuga porque yo estoy en un centro comercial y me llama una amiga de ella y me dice “¿dónde estás tú?”. Entonces le digo, estoy ahorita mismo en el Centro Comercial Andino. De hecho tengo la prueba de mi extracto bancario de ese día que lo corrobora”.