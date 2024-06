A colombiano que regresó de Australia de visita lo asaltaron dos veces en menos de un mes en Bogotá

El joven y su familiar fueron sorprendidos por el ladrón, quien les llegó por la espalda con cuchillo en mano para robarle el celular a la víctima - crédito iStock

¿Se imagina usted estar por fuera del país y al regresar ser víctima de los ladrones en menos de un mes? Pues un ciudadano colombiano que está de visita en el país tras llegar desde Australia fue quien se vio perjudicado por este hecho que se presentó en el barrio Santa Isabel, ubicado en la localidad de Los Mártires, cerca del centro de la capital.

Lo que más indigna a la víctima del hurto es que ya había sufrido otro robo con menos de un mes de diferencia. En el caso más reciente, que fue grabado por una cámara de seguridad, se observa el momento en que es abordado por los delincuentes cuando se disponía a abrir la puerta de la vivienda donde se estaba hospedando junto a su prima.

“Para ver si alguien nos ayudaba se tardó un poco de tiempo, hasta que una vecina salió y nos colaboró”, destacó a CityTV Alexander Osorio, que gracias la residente del sector no perdió nada de lo que llevaba consigo y su familiar tampoco. “Una vecina comenzó a gritar “¡ladrones!” y el man se azaró”, agregó Osorio.

En cámaras quedó captado cómo operaría la banda de ladrones

En una cámara de seguridad ubicada en una de las fachadas de la casa contigua al punto en donde fueron interceptados Osorio y su prima, quedó registrado el paso a paso de la modalidad que ejecutan los ladrones para no llamar la atención de sus víctimas.

En un primer momento, se aprecia un vehículo particular de color blanco rondando en varias oportunidades antes de que en el cuadro aparezcan Osorio y la joven caminando. Sin que se dieran cuenta, una motocicleta se aparcó a pocos metros del lugar para tener una visual completa y advertir la presencia de las autoridades.

Acto seguido, uno de los sujetos desciende del automóvil cuando Osorio esperaba a que su prima abriera la puerta del domicilio en el cual se queda mientras está de visita en el país. En ese momento, el bandido se les abalanzó y comenzó el forcejeo, tras sorprenderlos por la espalda con un cuchillo en mano, dispuesto a todo por quedarse con el celular que llevaba la víctima consigo.

Los gritos de la prima, sumados a los de la vecina, provocaron que los delincuentes se vieran acorralados y temieran ser atrapados por la comunidad. Temiendo que quisieran ejercer justicia por mano propia, huyeron de la zona.

El caso quedó en conocimiento de la Fiscalía, en quien Osorio pone todas las esperanzas para que sean capturados, debido a que todo se habría dado tras publicar a través de redes sociales el video del robo. Para sorpresa de los afectados, vecinos en la zona aseguraron haber visto a los mismos sujetos dar vueltas por el vecindario en reiteradas oportunidades.

El otro robo fue con escopolamina

Como si fuera poco, tanto Osorio como su prima, quien se identificó como Nohora Este, indicó que los comentarios de los vecinos en la publicación que hicieron del video tiene en alerta al barrio, debido a que se sospecha que los ‘pillos’ aguardarían unos días para no dar cara y esperarían que la “marea baje” para volver a retomar los hurtos.

Pero aparte de esta situación, Osorio comentó que el otro caso de robo del cual fue la víctima ocurrió en el sector de El Chicó (Chapinero), luego que le arrojaron escopolamina mientras caminaban, y así lo redujeron para despojarlo de una cadena, una anillo, el celular y varias tarjetas bancarias, que sumando todo dan alrededor de $10 millones.

“Solo me acuerdo cuando salió mi amigo, quien es australiano, y me pregunta: ‘¿Dónde está tú cadena’ y le dije: ‘La tengo puesta’, a lo que él me respondió: ‘Ya no tienes nada’”, cerró Osorio, quien espera que antes de regresar a Australia las pesquisas den resultados por parte de las autoridades para impactar este delito que, con corte al 3 de marzo de 2024 y según cifras oficiales, dejó un reporte de 1.218 hurtos al día denunciados por las víctimas en Bogotá.