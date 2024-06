Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su forma de vestir: “Ya soy una señora”

Luisa Fernanda W reaccionó y respondió a críticas por su nuevo estilo - crédito @luisafernandaw/Instagram

A medida que Luisa Fernanda W comparte contenido en sus redes sociales, así mismo va recibiendo mensajes por parte del público, tanto del que la quiere, como el que no es muy fanático de su trabajo y forma de ser.

Sin embargo, la creadora de contenido se ha apoderado de las tendencias digitales en el último tiempo por su relación, sus hijos, las publicaciones que comparte, pero especialmente por la forma en la que ahora ha decidido vestirse y mostrarse ante el mundo.

La antioqueña sigue activa en sus plataformas, compartiendo fotos, videos y diferente tipo de material audiovisual en el que se refleja su nuevo look, ya sea de la nueva forma en como se maquilla y también el estilo de ropa que ahora utiliza.

Esta situación ha sido motivo de discordia y opiniones divididas por parte de sus seguidores, ya que hay quienes extrañan la manera de vestir de la influenciadora cuando recién empezó en las redes sociales, pero también otros defienden su nueva imagen.

Luisa Fernanda W respondió a quienes quieren verla como lucía años atrás - crédito @luisafernandaw/Instagram

De acuerdo con lo que se puede ver en las redes sociales, algunos han elogiado los estilos de la antioqueña al asegurar que todo le queda bien y les gusta que está muy a la moda; por otra parte, varios internautas le han expresado que su elección de vestidos la hacen ver mayor.

De hecho, en un reciente comentario una mujer le escribió que le gustaba más como se veía unos años atrás, pues era un look más juvenil, lo que para ella parece ser más acorde.

“Te ves mayor. ¿Por qué te vistes así? Antes te veías más joven”, fueron las palabras que le puso una seguidora a la creadora de contenido en su cuenta oficial de Instagram.

Ante esto, Luisa Fernanda W no se aguantó las ganas y aprovechó el espacio y la ventana que le dio su fan para responderles a las personas que llevan tiempo criticando su manera de vestir y el estilo que ha decidido llevar ahora que hace otro tipo de contenidos, es mamá, tiene más años y está en otra época de su vida.

“Es que ya tengo 30 años, antes me vestía acorde a mi edad. Y gracias a Dios yo no tengo complejo con verme mayor, es más, antes me agrada porque cuando me ven de frente se dan cuenta de mi edad”, respondió la mujer oriunda de Medellín.

Así respondió Luisa Fernanda W a las críticas por su forma de vestir en la actualidad - crédito @rastreandofamosos/IG

Luisa Fernanda W está vendiendo su ropa en una aplicación

Recientemente, la también empresaria anunció que puso a la venta gran parte de su ropa, zapatos y accesorios a través de la aplicación GoTrendier. En ese portal los interesados en lucir como la famosa influenciadora van a poder tener la oportunidad de adquirir piezas exclusivas de su guardarropa personal.

La aplicación que ofrece ropa de segunda mano va a permitir que la mujer haga la venta de estas prendas que van desde estilos casuales hasta piezas más elegantes. Allí se van a poder encontrar con blusas, pantalones, conjuntos deportivos, sandalias, tacones y tenis que en algún momento ha usado Luisa Fernanda W, pero que ya no utiliza.

“Mi estilo es versátil y moderno. Adoro combinar prendas llamativas con toques sensuales, creando looks que reflejan mi personalidad”, explicó la mujer.

Hay artículos que tienen precios de entre $200.000, $75.000, $100.000, pero también hay prendas más exclusivas, como un pantalón con efecto metálico a $299.000 y un conjunto brillante de blazer y pantalón a $610.000.

Incluso, hay dos pares de tenis que superan los 2 millones de pesos. Unos son marca Balenciaga, que tienen un valor de $2.500.000, y otros Gucci que cuestan $2.000.000.