Esta es la carta de despedida del militar que se quitó la vida y denunció acoso de un oficial: “Te veré en el infierno”

Una tragedia golpea a la familia del cabo tercero Francisco José Pardo Olivero, suboficial del Ejército Nacional de Colombia. El joven de 23 años se quitó la vida con su arma de dotación en la base militar de Facatativá, Cundinamarca, en la madrugada del miércoles 19 de junio.

Sus padres, Franklis Asís Pardo Jiménez y su esposa, han denunciado la falta de acción de las autoridades militares y del Ministerio de Defensa en la prevención de esta tragedia.

Según declaraciones del padre del cabo, su hijo había denunciado durante meses el acoso de su superior, el mayor Andrés López. Este presunto acoso habría surgido debido a la procedencia caribeña de Pardo Olivero, algo que, según las acusaciones, López no toleraba. A Semana, los padres de Pardo Olivero afirmaron que, en varias ocasiones, trataron de prevenir este hecho, pero pese a que tocaron puertas de ayuda, ninguna fue abierta.

En una carta del 23 de marzo de 2024, dirigida al comandante del Ejército, Pardo explicaba el hostigamiento que sufría, incluidas las constantes preguntas sobre su baja y presuntos comentarios discriminatorios hacia los caribeños.

"Solicito Respetuosamente al Señor mayor Andrés Felipe López Ayala, Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para las comunicaciones, Por Presunto Acoso, hostigarían y persecución en contra del Señor C3 Pardo Olivero, Francisco José el día 23 de marzo del 2024. Hoy 23 de marzo del 2014 en la formación de Iniciación del Servicio el mencionado Oficial, Frente a mis subalternos, me empezó a hostigar diciéndome que pasa que no pide la baja, que espera si me dio la palabra y eso es una de las situaciones que Vivo enfrentando a diario, así como el odio que le tiene a las personas de la región caribe, ya que él no comprende la Inclusión cultural, de igual forma él empezó una campaña para desprestigiarme abriéndome 3 (tres) Investigaciones en un espacio no menor al año, con el fin de acabar mi carrera militar en el periodo de prueba. Demostrado con hechos y Fallos que las dos primeras Investigaciones donde me acusan por posibles malas conductas no eran ciertas y antes, por lo contrario. Siempre he actuado bajo el compromiso Institucional, Pero no contento con lo mismo, es Increíble que me abre una tercera Investigación por los hechos presumibles el día 4 de febrero del 2024, llegando la comunicación y la apertura el día”.

La familia del cabo asegura que el joven, además de sufrir acoso, enfrentaba investigaciones que consideraban infundadas, presuntamente parte de una campaña para desprestigiar su carrera militar. En este contexto, el cabo había solicitado ayuda psicológica, que según sus padres nunca llegó.

El caso tuvo conocimiento de la Procuraduría y del general Royer Gómez Herrera, al que la madre del cabo también había escrito. Trágicamente, este es el segundo hijo de la familia en quitarse la vida debido a presiones en el ámbito militar, recordaron los padres.

El Ejército emitió un comunicado lamentando los hechos y aseguró que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las denuncias. Desde el Comando de las Fuerzas Militares afirmaron que se ha iniciado una investigación interna para determinar el manejo de las denuncias y la actuación del mayor López.

El Colombiano informó que existen chats en redes sociales en los cuales el uniformado se despidió, enviando mensajes perturbadores. Entre ellos, destacó uno que decía: “Gracias a mi mayor López por arruinar mi vida. Algún día te veré en el infierno”.

Aunque todavía no se han esclarecido los motivos exactos que llevaron al soldado a tomar esta drástica decisión, el mensaje mencionado apunta a problemas internos en el ejército. Las autoridades han abierto una investigación exhaustiva para reunir pruebas y realizar entrevistas con el personal. La finalidad es entender mejor las circunstancias que rodearon este trágico suceso. Pese a eso, aún no se conoce un comunicado oficial del Ejército Nacional