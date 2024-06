‘El Cole’ apareció con nuevo peinado para apoyar a la selección Colombia en la Copa América 2024

El cambio en su corte de cabello lo realizó en Barranquilla - crédito @elcolecolombia/Instagram

Gustavo Llanos, más conocido como ‘el Cole’, se ha convertido en el hincha insignia de la selección Colombia y, como motivo de la Copa América, reveló su nuevo corte de cabello.

En Barranquilla, ‘el Cole’ transformó su cabello en un campo de fútbol, con los colores amarillo, azul y rojo, mientras que el césped del clásico color verde.

“Listo. Más que listo en el nombre poderoso de Jesús para acompañar a mi selección Colombia de fútbol en esta Copa América en Estados Unidos”, indicó ‘el Cole’ al presentar su nuevo estilo de cabello en redes sociales.

El personaje de ‘el Cole’ nació luego de que Gustavo Llanos pensara “en crear algo con el que todo el país se sintiera identificado. Por eso pensé en el cóndor de los Andes, emblema de nuestro escudo y símbolo de la patria. Y le hice una metamorfosis”.

Y agregó: “Esa pinta ejecutiva, tú sabes que llama la atención sola: camiseta de Colombia, pantalón y zapatos amarillos, y la cresta tricolor. Ya tenía ‘caleta’ la bolsa que ponen en cada puesto por si uno va a vomitar, o para botar la basura, da igual. Pasé puesto por puesto. Todos, colombianos y extranjeros, depositaron una moneda o un billete”.

Por tal motivo, dio a conocer que recolectó lo suficiente para pagar los lockers en los metros donde guardaba su maleta. Para nada más, ni para alimentos, ni siquiera para algún hostal de medio pelo.

Su devoción lo llevó hacer parte de la lista de invitados al Mundial de Qatar 2022, el cual estuvo conformada por 36 fans, considerados como líderes por la FIFA, con el objetivo de ser transmisores de la cultura del fútbol colombiano en el Estado de Catar.

Con una condición de secretismo, ‘el Cole’ recibió hace varias semanas en su WhatsApp la confirmación de que había sido preseleccionado por el Comité Supremo para la Entrega y del Mundial de la FIFA, para ser uno de los embajadores fanáticos del deporte en el mundo que harían parte de la preparación del evento.

El Cole Gustavo Llanos - crédito Colprensa – Mauricio Alvarado

Unos días después recibió la confirmación de su selección, que lo convirtió oficialmente en uno de los principales fanes del fútbol mundial desde todos los puntos cardenales, que le haría merecedor de un viaje de 4 días a Doha, una serie de foros sobre la cultura catarí y aportar a la organización del evento.

Así será el calendario de partidos de la selección Colombia

Los dirigidos por Néstor Lorenzo iniciarán su andadura en la Copa América ante Paraguay el lunes 24 de junio a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana) en el NRG Stadium de Houston, Texas.

El segundo partido será ante Costa Rica el 28 de junio a partir de las 5:00 p. m. en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Por último, Colombia se medirá ante Brasil el 2 de julio a las 8:00 p. m. en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Así puede ver los partidos de la selección Colombia

La distribución de los partidos en las dos señales abiertas (Caracol y RCN) permitirá que ambos canales transmitan un total de seis partidos durante el certamen.

En principio emitirán los tres partidos de la selección Colombia en la fase de grupos, uno de los dos partidos de la semifinal y la gran final. En caso de que la Tricolor avance a los cuartos de final o dispute el juego por el tercer puesto, ambos canales los emitirán.

Se espera que Luis Díaz sea una de las figuras de Colombia en la Copa América - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

En lo que se refiere a Win Sports – que actualmente cuenta con participación accionaria de Directv –, transmitirá un total de siete partidos. Seis de ellos serán de la fase de grupos (Brasil vs. Costa Rica de la fecha inaugural, Venezuela vs. México y Panamá vs. Estados Unidos de la segunda fecha, y Argentina vs. Perú, Jamaica vs. Venezuela, y Estados Unidos vs. Uruguay en la última fecha). El último partido que se emitirá en el canal deportivo será uno de los cuartos de final.