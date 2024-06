Delincuentes atacaron conjunto residencial con bombas molotov en Barranquilla

Lanzan bombas molotov en conjunto residencial de Barranquilla - crédito Colprensa - Redes sociales

Los habitantes de Barranquilla están a merced de las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad y protagonizan diferentes casos de hurto, extorsión y presuntas retaliaciones entre pandillas.

Uno de esos hechos se reportó hacia la 1:40 a. m. del jueves 20 de junio, cuando el sueño de los habitantes del conjunto residencial Rincón 94 72, del barrio Villa Carolina, ubicado en la localidad Riomar de la capital atlanticense, fue interrumpido por la detonación de varias bombas molotov, caracterizadas por su composición de diferentes líquidos inflamables para causar afectaciones humanas o estructurales.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, los artefactos fueron lanzados desde la calle al parqueadero del conjunto en el que, efectivamente, se encontraban varios vehículos estacionados, representando un peligro.

Fueron al menos tres bombas molotov lanzadas que, por fortuna, no dejaron personas heridas ni daños materiales de consideración.

El objetivo del ataque sería intimidar a los residentes del conjunto residencial para obtener información sobre el paradero de un presunto expendedor de drogas a quien querrían asesinar. Por ello, existe el temor de que los atentados continúen hasta que hallen al involucrado.

Javier Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, informó que los atacantes están distribuyendo panfletos con la fotografía, el nombre y la cédula del joven, para localizarlo y asesinarlo. “A la 1:40 de la mañana, dos personas se acercaron al conjunto residencial a bordo de un vehículo Chevrolet Spark, llevaron como 20 panfletos con la cara de la misma persona, diciendo que vivía ahí y que lo iban a matar”, afirmó Fernández a través de un video publicado en redes sociales.

En medio del desespero de los criminales por hallar al misterioso joven, consultaron con el vigilante del conjunto sobre información que permitiera dar con el presunto traficante. Sin embargo, este les negó tener conocimiento de que esa persona viviera allí. No contentos con la respuesta, regresaron a los pocos minutos a lanzar las bombas incendiarias. “El vigilante les dijo que él no sabía si vivía ahí o no, entonces ellos se fueron y le dejaron los panfletos, pero a los dos minutos volvieron y empezaron a tirar esas bombas”, añadió.

La Policía confirmó las versiones ciudadanas que afirman que el ataque fue una intimidación contra un ciudadano, presunto actor delincuencial, quien ya fue contactado por las autoridades. También están analizando videos de cámaras de seguridad para identificar el vehículo y a los responsables de lanzar las bombas.

Empresas de giros y juegos de azar están en la mira de delincuentes en Atlántico

Soledad y Barranquilla se convirtieron en los epicentros de dos casos de robo en establecimientos comerciales dedicados al trámite de giros y juegos de azar.

Se trata de dos locales de la empresa SuperGiros, que fueron asaltados el martes 18 de junio en hechos, al parecer, aislados. Los delincuentes lograron llevarse el producido del día, cuya cifra se acerca a los $1′000.000 en efectivo.

El primer caso de hurto ocurrió alrededor de las 12:30 p. m. en la calle 47 con carrera 3C, cerca del barrio Prado Soledad. Dos sujetos armados en una motocicleta llegaron y, haciéndose pasar por clientes, amenazaron a una asesora comercial que atendía en el lugar.

El segundo hecho de inseguridad se produjo a las 8:00 p. m. en el barrio Los Olivos I de Barranquilla, donde un hombre irrumpió en una sucursal de la mencionada empresa, situada en la calle 110 con carrera 16B, y cometió el robo.

Afortunadamente, los actos delincuenciales registrados no dejaron personas heridas. Al respecto, la Policía Metropolitana de Barranquilla inició un operativo para capturar a los responsables.